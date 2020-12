Confirman la condena de Boudou Nacionales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El juez Daniel Obligado, quien regula la detención de Amado Boudou, dio por confirmada la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone tras el fallo de la Corte Suprema pero, por ahora, el ex vicepresidente seguirá en prisión domiciliaria.

Obligado certificó el fallo de la Corte Suprema de Justicia que desestimó los planteos de Boudou, con lo cual su condena por negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho quedó firme.

Sobre su arresto, el juez no se expidió, por lo que por el momento, Boudou seguirá preso en su domicilio, tal cual lo decidió meses atrás el mismo magistrado.

En una breve resolución, el juez Obligado recordó que la condena sobre Boudou se agota el 1 de junio de 2024.

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena contra Amado Boudou por el caso Ciccone, militantes oficialistas convocaron a una movilización frente para Palacio de Tribunales, en respaldo al ex vicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner.



"SE METE EN POLITICA"

Mientras tanto, Boudou cuestionó ayer el fallo de la Corte Suprema que ratificó su condena por el caso Ciccone y señaló que con esa medida el tribunal "se mete en política", al tiempo que apuntó al presidente del cuerpo, Carlos Rosenkrantz.

Sostuvo, en tanto, que "es una Corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y aceptó integrarla por decreto".