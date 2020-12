Se logró avanzar sobre suspensión de las PASO Nacionales 05 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Gobernadores de 21 provincias acordaron avanzar en un pedido oficial al presidente Alberto Fernández para que se suspendan las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo año.

La movida de los mandatarios provinciales ya se venía armando desde semanas atrás, cuando algunos gobernadores comenzaron a plantear públicamente la necesidad de cancelar las primarias, que en 2019 costaron poco más de 3.000 millones de pesos.

Este viernes, tras la firma del Consenso Fiscal 2020, representantes de 21 distritos compartieron un almuerzo en la Quinta de Olivos.

La reunión en Buenos Aires sirvió para cerrar el acuerdo para avanzar en la suspensión de las PASO y expresarle formalmente la idea al mandatario nacional.

Según coinciden los gobernadores, las primarias del 2021 se deben cancelar para ahorrar recursos en medio de la crisis y la pandemia de coronavirus.

Dentro del grupo de mandatarios provinciales con esta postura también se encuentran los radicales Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), del espacio de Juntos por el Cambio.

Ahora, el jefe de Estado evalúa la propuesta y los pasos a seguir, ya que la suspensión de las primarias se debe realizar a través de una ley del Congreso, sin la posibilidad de efectuarse por decreto.

De todas formas, con un acuerdo de la gran mayoría de las provincias, el oficialismo no tendría problemas para aprobar en el Parlamento la cancelación de las PASO por ésta vez, más allá del rechazo de la oposición.

Juntos por el Cambio no está de acuerdo con la movida, ya que considera que tiene fines políticos.

Para ese espacio opositor, "el Gobierno quiere suspender las primarias porque para agosto no tendrá nada bueno para mostrar" y en términos electorales le conviene más ir directo al turno en octubre.