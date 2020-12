Declaración jurada para las pruebas del lunes de la AML Deportes 04 de diciembre de 2020 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Con motivo de las pruebas libres que se llevarán a cabo el próximo lunes 7 de diciembre en el circuito "Juan F. B. Basso" de la localidad de Vila y en su carácter de entidad fiscalizadora, la Asociación Midgets del Litoral, suministró una planilla de Declaración Jurada que deberán completar los pilotos y mecánicos (hasta un máximo de cuatro por auto), que tomarán parte de la actividad.

El texto de la Declaración Jurada COVID-19, es el siguiente:

"En la localidad de Vila, Provincia de Santa Fe, República Argentina, a los ........... días del año dos mil veinte, quien suscribe ............................. con Documento Nacional de Identidad Número ........................, nacido el ../../.... domiciliado en .............................................. de .......................... teléfono ............... contacto ......................................... con plena capacidad y hábil de obligarse, manifiesta por la presente y dándole carácter de DECLARACION JURADA, con pleno conocimiento de su responsabilidad en caso de falsedad que:

"a) NO viajó, ni circuló por países y/o ciudades consideradas de riesgo de contagio de COVID-19 en los VEINTE (20) días anteriores a la presente.

"b) Que no estuvo o está en contacto estrecho con algún caso sospechoso o confirmado.

"c) Que no presenta ni presentó en los VEINTE (20) días previos a la presente, síntomas como TOS Y/O FIEBRE, Y/O DOLOR DE GARGANTA, Y/O DIFICULTAD RESPIRATORIA.

"d) Que me comprometo a respetar y hacer respetar los protocolos sanitarios y de conducta establecidos para poder participar de los entrenamientos dentro del circuito de la AML, exigidos por la institución y aprobados por las autoridades gubernamentales correspondientes.

"Así mismo manifiesta que conoce los artículos 205 'Será reprimido con prisión de seis meses a dos años al que violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia' y 239 'Será reprimido con prisión de quince días a un año al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o personas que prestaren asistencia o requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal del Código Penal.

"Se otorga la presente para ser presentada a quien corresponda".

IMPORTANTE. La Declaración Jurada con todos los datos solicitados, deberá enviarse con la debida anticipación, para cumplimentar dichos trámites previo al inicio de la actividad programada, a los siguientes contactos: Arturo Montrucchio 3492 377678 ó Conrado Ingaramo 3492 318975.



EL PROTOCOLO

La Asociación Midgets del Litoral recuerda que durante las pruebas libres deberá respetarse el Protocolo Sanitario que se menciona a continuación:

"1) Será de estricto cumplimiento el ingreso de cinco personas (piloto más cuatro mecánicos) por equipo, debiendo éstos estar preinscriptos con anterioridad. Una vez terminado el ingreso se cerrarán las puertas y no podrá ingresar nadie, como público o lo que fuera, que no tenga hecha su preinscripción. De la misma forma se limitará el movimiento fuera del predio, por lo cual todo aquel que quiera retirarse del mismo por cualquier motivo, no podrá reingresar.

"2) En el ingreso se realizarán los controles pertinentes de temperatura y documentación que confirmen su preinscripción. Todos aquellos que no cumplan con estos requisitos no podrán ingresar al predio.

"3) Respecto de las recomendaciones de distanciamiento social, se pide el cumplimiento de las medidas de distanciamiento personal y entre carpas de equipos requeridos; el uso OBLIGATORIO de barbijo e HIGIENE de manos cuando salgan de los entornos preestablecidos para cada equipo; la prohibición de compartir elementos, bebidas o cualquier elemento de propagación y la prohibición de aglomeraciones de personas con cualquier fin.

"4) La Fiscalizadora, ante cualquier incumplimiento que afecte el normal desempeño de lo establecido o ponga en riesgo a cualquiera de los presentes, se reserva el derecho de retirar al equipo involucrado de sus instalaciones, sin ningún reintegro o devolución económica; así como la posibilidad de prohibir la participación del mismo en futuros eventos de estas características".

Los horarios establecidos para las actividades que se desarrollarán el próximo lunes 7 de diciembre, son los siguientes: a las 16:00 habilitación del Predio Deportivo Motor "Octavio Bessone" y de 18:00 a 22:00 pruebas libres en el circuito "Juan F. B. Basso".