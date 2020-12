Libertad se medirá en el regreso con Quimsa Deportes 04 de diciembre de 2020 Redacción Por LIGA NACIONAL DE BASQUETBOL

FOTO ARCHIVO SEBASTIAN SABORIDO. El entrenador de Libertad.

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La Liga Nacional de Básquetbol se reiniciará hoy con ocho partidos, luego de tres semanas de parate por el brote de coronavirus en las burbujas que se habían montado en la Ciudad de Buenos Aires.

"La vuelta a la competencia nacional se dará este viernes 4 de diciembre con la fecha 9, con los equipos de la Conferencia Norte y la Conferencia Sur jugando ocho partidos desde las 11:00", comunicó la Asociación de Clubes (AdC) en su sitio web.

Luego, a partir del domingo 6 de diciembre, se disputarán partidos cruzados entre ambas conferencias (vuelta completa de Norte contra Sur) y se extenderá hasta el 23 de diciembre con la décima fecha de la Segunda Fase.

Las fechas 6, 7 y 8 de la Conferencia Sur serán reprogramadas para enero de 2021, mientras que los encuentros que no se disputaron de la fecha 5 están pendientes de resolución por el Tribunal de Disciplina.

"Luego de finalizar esta primera fase, en enero se continuará para que cada equipo complete los 38 partidos de su Fase Regular en formato de mini sedes", informó la AdC.

Los doce mejores récords de la tabla de posiciones avanzarán a los Play Off, donde los primeros cuatro irán directo a cuartos de final, mientras que los ocho restantes competirán en una reclasificación.

Se estima que estos partidos comenzarán a principios de abril, para terminar la competencia en mayo, si es que la evolución de la pandemia lo permite.

Peñarol de Mar del Plata y Regatas Corrientes son los únicos que no están en condiciones de iniciar hoy la competencia, debido a varios casos de coronavirus en sus planteles.

La web especializada "Básquet Plus" detalló que existen 74 jugadores que estuvieron o están contagiados, con Bahía Basket (10 casos) como el más afectado.

Este es el programa de partidos de este viernes: 14.00, Hispano Americano de Río Gallegos vs. Boca Juniors; 16:30, Bahía Basket vs. Platense; 19:00, Argentino de Junín vs. Ferro Carril Oeste; 21:30, Obras Sanitarias vs. Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia; 11:00, San Lorenzo de Almagro vs. Oberá Tenis Club; 14:00, Libertad de Sunchales vs. Quimsa de Santiago del Estero; 16:30, Atenas de Córdoba vs. Comunicaciones de Mercedes; 19:00, Olímpico de La Banda vs. San Martín de Corrientes y 21:30, La Unión de Formosa vs. Instituto de Córdoba.



LOS "TIGRES"

La delegación del Club Deportivo Libertad de Sunchales viajó ayer con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con estos integrantes:

Jugadores: Marcos Saglietti (capitán), Daniel Hure, Pablo Martínez, Alejandro Alloatti, Mauricio Corzo, Augusto Alonso, Mateo Pérez, Latraius Mosley, Manuel Alonso, Julián Eydallín, Augusto Barbieri, Valentín Boscacci y Nicolás Quiroga (sufrió un pequeño desgarro en el gemelo derecho que lo tendrá marginado por algunos partidos).

Cuerpo técnico: entrenador jefe, DT Sebastián Saborido: primer asistente, Sebastián Porta; segundo asistente, Nicolás Schierano; reparador físico, PF Cristian Schmidt; utilero, Héctor Duarte y kinesiólogo, Andrés Giménez.