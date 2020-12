Pumas vs Wallabies, en el cierre del Tres Naciones Deportes 04 de diciembre de 2020 Redacción Por RUGBY

FOTO PRENSA LOS PUMAS RECAMBIO. El rafaelino Mayco Vivas comenzará el juego desde el banco de relevos

Pese al levantamiento de las sanciones sobre el capitán Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, el entrenador de la selección argentina de rugby, Mario Ledesma, resolvió no utilizarlos en el equipo de Los Pumas que enfrentará este sábado a las 5.45 (hora argentina) a Australia, en Sidney, en el cierre del Tres Naciones.

En ese sentido, serán nueve cambios respecto del XV inicial que fue apabullado por Nueva Zelanda 38 a 0, con Jerónimo De la Fuente como capitán, en reemplazo de Matera. Nueva Zelanda es casi campeón del certamen con 11 puntos, seguido por Argentina y Australia con 6. Para que los All Blacks no ganen el torneo tendrá que producirse una goleada para Wallabies o Los Pumas de más de 90 puntos.

Ledesma confirmó que desde el inicio saldrán Santiago Carreras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparo. Los suplentes serán José Luis González, Mayco Vivas, Juan Pablo Zeiss, Lucas Paulos, Francisco Gorrissen, Gonzalo Bertranou, Domingo Miotti y Santiago Chocobares.



Vuelve James O'Connor



El ingreso del medio apertura James O'Connor, en su debut en el certamen tras superar una lesión, es la novedad más destacada de la formación del seleccionado de rugby de Australia, los Wallabies para el encuentro frente a Los Pumas por la sexta y última fecha del Tres Naciones.

O'Connor se lesionó durante el segundo partido de la Bledisloe Cup con los All Blacks, en Auckland, y desde allí no pudo volver a jugar, siendo ocupado su puesto por Reece Hodge, quien volverá a ocupar su función de fullback. La pareja de medios de los Wallabies, dirigido por Dave Rennie, estará integrada entonces por Nic White y O'Connor.

Australia formará con Reece Hodge; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; James O'Connor y Nic White; Harry Wilson, Michael Hooper y Ned Hanigan; Matt Philip y Rob Simmons; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Los suplentes serán Folau Fainga'a, Angus Bell, Taniela Tupou, Lukhan Salakaia-Loto, Rob Valetini, Jake Gordon, Irae Simone, Tom Banks.