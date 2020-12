Un hombre muerto, ¿por causas naturales?

Un sexagenario fue hallado muerto en su vivienda de calle Domingo Silva al 1100 –barrio Italia- y todo hace presumir que no habrían intervenido terceros, por lo que hasta el cierre de esta edición se barajaban en ámbitos policiales y judiciales dos alternativas: o una muerte por causas naturales o que la muerte haya sido autoinfligida, ya que el occiso atravesaba un tratamiento psiquiátrico; teniendo más peso la primera hipótesis. Oficialmente no se habían comunicado aún las causas del fallecimiento de este vecino de poco más de 60 años.

Con el correr de las horas también se pudo saber que para borrar dudas se había ordenado una autopsia al cuerpo del difunto, teniendo como dato central según lo surgido de las pericias preliminares, sobre que no habría signos de violencia en el cadáver.

El hombre, aparentemente vivía solo en un departamento ubicado en la citada altura catastral de calle Domingo Silva, y quien primero advirtió que algo raro sucedía fue la dueña del inmueble que cuando fue a cobrar el alquiler se encontró con la dramática escena del cuerpo de su inquilino.

Policía Científica de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) llevaba a cabo -como es de rutina- sus labores en la vivienda, donde tampoco se pudo certificar el faltante de objeto alguno, por lo que el fallecimiento no habría sido tampoco “en ocasión de robo”.

Al cierre de esta edición se continuaban las pericias y pesquisas de rigor, en tanto que había tomado intervención la Unidad Fiscal Rafaela.



MOTO RECUPERADA

Cuando personal policial de la Comisaría N° 11 de Aldao, se encontraba de recorridas en prevención de ilícitos y contravenciones, al hacer paso por calle Los Inmigrantes, en un descampado allí existente, divisó una motocicleta entre las malezas.

Procedieron así al secuestro de una Zanella RX 150 c.c. en averiguación de su real procedencia.

Posteriormente se estableció que la misma fue sustraída días atrás desde una vivienda de Av. Belgrano de esa localidad. Se prosiguen diligencias a fines de dar con los autores del presente ilícito.



ROBARON MONOPATÍN Y

UN PAR DE ZAPATILLAS

Un llamado telefónico alertó a personal del Comando Radioeléctrico sobre la presencia de extraños en una vivienda particular.

Constituidos en calle Chile al 400 de este medio y entrevistados con su propietaria, esta manifestó haber escuchado ruidos en el patio y el faltante de un par de zapatillas –informó oficialmente la Unidad Regional V-.

Se implementó así un operativo cerrojo logrando ubicar a los malvivientes en las inmediaciones, tratándose de dos sujetos identificados por sus iniciales como JPH de 18 años y HC de 19 años de edad, los cuales fueron trasladados a sede policial, encontrándose en poder de uno de ellos el calzado sustraído y un monopatín; elementos que fueron secuestrados por estar relacionados con la causa, adelantó asimismo LA OPINION online.

Actuaciones a cargo de la Comisaría 1ª.