La producción nacional de autos creció más de 20%
04 de diciembre de 2020
Según informó ADEFA, noviembre fue el mes de mayor producción de unidades en las terminales locales en lo que va del año.

La producción nacional de vehículos durante noviembre alcanzó las 32.570 unidades, lo que representó un incremento del 20,2% con respecto al mismo mes de 2019 y de un 13,5 % frente a octubre, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA). De esta manera, noviembre fue el mes de mayor producción de unidades en las terminales locales en lo que va del año.

A esto se sumó que un desempeñó de este tipo no se registraba desde febrero de 2019, cuando se alcanzaron los 32.662 vehículos, de acuerdo a la serie estadística del sector.

El reporte de ADEFA destacó que con 20 días hábiles de actividad, en noviembre las terminales automotrices alcanzaron una producción de 32.570 vehículos, un 13,5 % más respecto de lo registrado en octubre y una mejora de 20,2 % respecto de las 27.099 unidades de noviembre del año pasado.

En el acumulado de enero a noviembre, el sector contabilizó 227.015 unidades producidas, tanto en vehículos de pasajeros y utilitarios, lo que marcó una caída de 24,4 % en su comparación con las 300.263 unidades que se produjeron en el mismo período de 2019.

El informe reseñó que el volumen de vehículos exportados durante el mes pasado fue de 11.503 unidades, lo que mostró una baja de 22,5% en su comparación con octubre, mientras que respecto del mismo mes del 2019, el sector registró una caída en los envíos de 35,8%.

En el acumulado de los once meses de este 2020, el sector exportó 120.691 vehículos, es decir que se registró una baja de 41,2 % frente al mismo período de 2019 cuando se enviaron 205.283 unidades a diversos mercados.

Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, en noviembre el sector automotor en su conjunto comercializó a la red de concesionarios 31.431 unidades, un 5,7 % menos respecto de las entregas de octubre y 37,3 % por sobre el volumen del mismo mes del año pasado.

De esta forma, el acumulado del año arroja que la venta a la red de concesionarios se ubicó en 273.795 unidades, es decir, un 19,8 % menos respecto del mismo período de 2019 en el que se comercializaron 341.323 vehículos.

Tras darse a conocer las cifras, el presidente de ADEFA, Daniel Herrero, expresó que “el comportamiento del sector refleja el compromiso asumido por las terminales de aumentar los volúmenes de producción", a partir del acuerdo alcanzado hace dos meses con el Gobierno nacional.

Para el directivo, el incremento de producción local "se ve reflejado también en la participación de los vehículos nacionales en las ventas internas pero obviamente es necesario continuar redoblando esfuerzos para revertir los datos negativos de las exportaciones".

"Creemos que con los inicios de producción de nuevas versiones y modelos que vimos estos últimos meses, esta recuperación en el frente externo va a ser posible”, analizó Herrero, también presidente de Toyota Argentina.

En el marco del plan de trabajo del sector denominado Visión 2030, la industria y el Gobierno dieron el primer paso en el camino hacia una industria de mayor volumen, competitiva, que continúe invirtiendo, que exporte y que potencie su efecto multiplicador económico.

Las terminales ratificaron en las últimas semanas, en el marco de la mesa sectorial por el Acuerdo Económico Social, las inversiones por unos US$ 5.000 que tienen previsto realizar hasta 2021 y avanzar en un proyecto de ley para promover el desarrollo del sector y declararlo estratégico para la producción.

Continuando esa línea de trabajo, Herrero agregó que "el Proyecto de ley para declarar al sector como estratégico y la búsqueda de generar condiciones para la promoción de inversiones tiene avances pero tenemos que continuar trabajando en este sentido, entendiendo las dificultades que tenemos".

"Hoy ese diálogo está dando resultados y nosotros como ADEFA vamos a reforzarlo porque estamos convencidos que la Argentina tiene futuro como jugador destacado en la producción regional de vehículos para el mundo”, señaló Herrero.

Ese acuerdo sectorial incluye la conformación del Instituto de la Movilidad, el fomento de nuevas inversiones, el proceso de disposición final de vehículos y la Ley de Electromovilidad, que permitirá seguir adelante con los proyectos de inversiones que tienen las terminales radicadas en el país.