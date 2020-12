"Verano Acá” para disfrutar de los espacios de Rafaela al aire libre Información General 04 de diciembre de 2020 Redacción Por El Intendente presentó una agenda de actividades culturales y recreativas que se desarrollará de diciembre a marzo. “Le vamos a seguir poniendo calidad a los diferentes lugares para que se puedan seguir aprovechando en esta nueva etapa”, señaló.

FOTO CP// LANZAMIENTO// Luis Castellano y Amalia Galantti durante la presentación.

Ayer por la mañana, en el Anfiteatro, el intendente Luis Castellano; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; y el secretario de Cultura, Claudio Stepffer, presentaron el programa “Verano Acá”, un ciclo de actividades culturales, artísticas, recreativas y deportivas para disfrutar de Rafaela al aire libre durante el verano.

“Es una propuesta destinada a toda la familia para ofrecer alternativas de esparcimiento vinculadas con la actividad deportiva, el aprovechamiento de los espacios públicos y comenzar a reactivar la cultura”, explicó Stepffer.

Además, aclaró: “la cultura no solo vinculada a lo artístico sino también a los servicios que se generan alrededor de ella y esparcimiento, que han tenido un año muy duro”, comentó el funcionario.

Claudio Stepffer recordó “el cierre de la edición anterior, se desarrolló con un gran espectáculo vivido por más de 3.000 rafaelinos y rafaelinas que nos animó a pensar en un gran próximo año. A los pocos días de ese show, comenzamos con la planificación de las actividades en la Secretaría y, el 20 de marzo, tuvimos que parar todo y volver a pensar otras alternativas”.

“Nos tuvimos que adecuar a la virtualidad, los recitales por streaming, los ensayos, las clases. De esta manera, mantuvimos encendida la llama de la cultura. A la par, nos pusimos al servicio de la pandemia colaborando con lo que fue la asistencia alimentaria y con todas las necesidades propias de la emergencia sanitaria. Hoy, con esta presentación, estamos en los inicios de la reconstrucción de la cultura del encuentro”, cerró el Secretario de Cultura.



Recuperar los espacios públicos

“Venimos pensando en todas estas actividades hace ya un tiempo y no nos animábamos a ponerlas en marcha porque la pandemia nos ha puesto en una incertidumbre constante”, señaló Castellano.

“Desde siempre se ha potenciado el uso del espacio público y es por eso que, aún en este año, una de las cosas que más lamentamos es verlos vacíos. Nosotros le vamos a seguir poniendo calidad a estos espacios para que se puedan seguir aprovechando en esta nueva etapa”, sostuvo el Intendente.

“Estos lugares tienen que tener contenido y el contenido es este que presentamos, una interacción entre varias áreas del Municipio. Vamos a ir agregando otras actividades en la medida que se pueda. Esta será nuestra base de trabajo para todas las edades y sectores”, agregó.

También el mandatario local indicó que “no se nombra a las comparsas todavía pero que comenzarán a sonar en los barrios para que participen chicos, chicas y adolescentes que no tuvieron contención ni actividades durante el año. Queremos que vuelvan a integrarse aunque, seguramente, tendremos que pensar en otro tipo de carnaval”.

“Las oportunidades que nos dará el verano las vamos a aprovechar al máximo porque no sabemos qué va a pasar en marzo. Hoy podemos presentar una pequeña ilusión a mediano plazo que es lo que necesitamos llegando el fin de año y el verano”, remarcó.

“Poco a poco van emergiendo las obras públicas, van avanzando los programas educativos, sociales, recreativos, culturales. De a poquito, mucha gente que no logró trabajar durante meses y que la pasó muy mal, va a volver a hacerlo. Y así, la ciudad va a ir tomando el color que tanto nos gusta”, finalizó el Intendente.



Volver a encontrarnos

Por su parte, Amalia Galantti dijo: “Cuando empezamos a imaginar cómo iba a ser el verano, lo hacíamos con la enorme expectativa de que íbamos a lograr bajar los casos y poder disfrutar al aire libre, que íbamos a tener la posibilidad de volver a encontrarnos y que los espacios abiertos van a ser nuestros aliados”.

“Con esta expectativa y confianza hacia el futuro, se armó un grupo de todas las secretarías del Municipio, que a través de ideas y propuestas llegamos a esta agenda que hoy presentamos. Además, se consideró no dejar a nadie fuera, que tanto las familias, los grupos de amigos como las personas mayores pudieran disfrutar de estas actividades. Son propuestas pensadas en relación a la música, a lo gastronómico, al deporte pero, principalmente, de encuentro para disfrutar de nuestra ciudad”, enfatizó.



Agenda

Esta agenda de propuestas es variada y se desarrollará en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo. Contará con “Plaza Feria”, un nuevo modo de vivir la plaza 25 de Mayo con la tradicional feria de artesanías, música y comidas.

No faltarán las actividades artísticas, lúdicas, recreativas y de esparcimiento en diferentes barrios de la ciudad bajo el nombre de “Itinerarte”. Asimismo, organizarán recitales en vivo en el Anfiteatro "Alfredo Williner” y con el “Cine a cielo abierto” se compartirán diversas proyecciones cinematográficas en el mismo lugar.

Volveremos a tener el “Mercado de pulgas”, donde se encontrarán antigüedades, música y comidas en el barrio Sarmiento. Otra propuesta es “El Belgranito”, una feria infantil en la Estación del Ferrocarril General Belgrano para que disfruten los más chicos.

La edición de los 21K también forma parte de esta edición. A esto, se le sumarán “Calle recreativa”y “Charlas motivacionales” que serán encuentros a cargo de personalidades destacadas del deporte nacional.

Las “Bicicleteadas nocturnas” se realizarán con recorridos para disfrutar en familia, en diferentes trayectos de la ciudad. Por último, “Una noche en el Bosquecito” ofrecerá un paseo distinto por un lugar que de día es de una forma, y de noche de otra.

Cabe aclarar que cada una de las actividades antes mencionadas se realizarán cumpliendo todos los protocolos vigentes y el distanciamiento social. Se solicita a cada uno participar con responsabilidad y compromiso.