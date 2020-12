"Hacemos el mayor esfuerzo para poner de pie a Santa Fe" Locales 04 de diciembre de 2020 Redacción Por Lo aseguró el mandatario santafesino, presente por videoconferencia en la visita del presidente Alberto Fernández a la ciudad de Venado Tuerto, donde recorrió las plantas de Corven Motos y Syngenta”.

FOTO PRENSA GOBERNACION EN EL SUR. Perotti y Fernández hablaron sobre las inversiones en la provincia.

El gobernador Omar Perotti y el presidente Alberto Fernández participaron este jueves del anuncio de inversiones y ventas de las empresas Corven Motors Argentina, y Syngenta y Sinograin Oils Corporation, ambas radicadas en la ciudad de Venado Tuerto, en el sur de la provincia. En el caso de Corven, anunció una inversión de 980 millones de pesos para la ampliación de su instalación, además de la incorporación de una línea de montaje. En tanto que Syngenta confirmó la venta a China de 1,2 millones de toneladas de soja por un monto superior a los 500 millones de dólares, y un plan de inversiones en el país por 25 millones de dólares hasta 2022. “El mismo esfuerzo que hemos puesto en el cuidado de la salud de nuestra gente, es el mismo que ponemos para poner de pie a Santa Fe y en trabajar por la reconstrucción de la Argentina”, señaló Perotti a través de video conferencia, y agregó: “Muchas gracias por esta inversión y este compromiso de rescate de todas las fortalezas que tiene nuestra Argentina”.

En esa línea, el gobernador valoró que más del 60 por ciento del sector industrial de Santa Fe haya recuperado sus niveles de actividades pre pandemia. “Lo importante es dejar de lado las dicotomías en las que siempre nos terminamos enredando: el campo o la industria, los hidrocarburos o biocombustibles, la ciudad o el campo. Hay que sumar y cooperar, el gran potencial de la Argentina es poder contar con industrias, con campos, y con esa combinación virtuosa que se fue tecnificando con el tiempo”, aseguró.

Y enumeró cada una de las virtudes de la provincia referidas a la calidad sus tierras, sus productores, la tecnificación y las industrias. Y añadió: “Pero también tenemos algo más, muy valioso, y de mucho más futuro, que es la capacidad y el conocimiento de nuestra gente, es la posibilidad de la ciencia y la tecnología sumando dentro de cada semilla”.

Finalmente, el gobernador Omar Perotti agradeció a los directivos de las empresas por “invertir en la Argentina y en Santa Fe, y por permitir que desde aquí vaya conocimiento al mundo y trabajo de nuestra provincia. Hoy estamos sembrando futuro, en Santa Fe todos nos sentimos parte de algo grande, por eso nuestro esfuerzo, y compromiso diario”.



“UNA MIRADA COMÚN”

Minutos más tarde, Fernández remarcó que con el gobernador se conocen desde hace muchos años y comparten “una mirada común de lo que la Argentina necesita”. Y prosiguió: “No tengo ningún interés de volver a la normalidad que conocí, porque no dio los mejores resultados, generó mucha desigualdad y pobreza, y condenó a la miseria a millones de seres humanos”. Asimismo, subrayó que “la pandemia nos da la posibilidad de construir una nueva normalidad que a todos nos integre, de hacer una Argentina no para algunos, sino para todos. Las sociedades más ricas no son las que tienen gas, petróleo u oro, son las que han desarrollado la inteligencia, la educación, la ciencia y la tecnología”.

Finalmente, el mandatario nacional dijo, en consonancia con Perotti, que “el dilema no es ayudar a trabajadores o a empresarios, es que todos crezcan. El que sueña solo, solo sueña, trabajemos en conjunto”.

Previamente, Antonio Aracre, CEO de la filial de Syngenta, describió que se trata de “un momento histórico donde celebramos el vigésimo aniversario de la creación como empresa ciento por ciento dedicada a la investigación, al desarrollo, y a la producción y comercialización de tecnología para el agro”. Y explicó que en la ciudad de Rosario está “el clúster agroindustrial más sofisticado del mundo, donde se procesan millones de toneladas de aceites y proteínas de soja a todo el mundo. Y eso que hemos hecho con la soja lo tenemos que hacer con el maíz”.



INVERSIONES EN SANTA FE

El proyecto de la empresa de motos, de capitales nacionales, implicará la fabricación de los nuevos modelos de la marca Kawasaki de 300, 400, 650 y 900 centímetros cúbicos en 2021; la incorporación de operarios que se sumarán a los más de 1.300 que ya integran el plantel de trabajo de la compañía, y la duplicación de la capacidad instalada de la planta.

Además, permitirá aumentar su producción de 120 mil a 250 mil motos anuales, con la integración de partes de origen nacional, incorporar una línea de montaje y frenado para el modelo “Dominar” de la marca Bajaj; e incrementar la capacidad productiva de motores de 110, 125 y 150 cc a 150 mil unidades anuales para sustituir importaciones por producción local. El Grupo Iraola, de capitales nacionales y con más de 50 años de trayectoria, es líder en ventas en el mercado de motos a través de las marcas Kawasaki, Bajaj, Kymco, Corven, Zanella y Mondial. El plan de inversiones de Syngenta permitirá a la empresa realizar mejoras de infraestructura en sus dos plantas de procesamiento de semillas y en sus centros de investigación, ubicados en el sur de la provincia de Santa Fe. La empresa es una de las principales líderes en el mercado de protección de cultivos y en el negocio de semillas de alto valor, y en el país emplea de manera directa a más de mil personas.



PRESENTES

De las diferentes actividades participaron también la vicegobernadora Alejandra Rodenas; los ministros nacionales de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe, Daniel Costamagna; de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman; de Ambiente y Cambio Climático, Erika Gonnet; el secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional de la provincia, José Luis Freyre el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, entre otros.