04 de diciembre de 2020

Emotivo reconocimiento a los dos primeros donantes de órganos de nuestra ciudad

En la sesión del Concejo de ayer por la mañana se aprobó de manera unánime la iniciativa impulsada por los concejales Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis para que a partir de ahora dos calles de la ciudad lleven los nombres de Oscar Alberto Andretich y María Cecilia Ballina.

FOTO PRENSA CONCEJO HOMENAJE. Los concejales reconocieron a las familias Ballina y Andretich.

En la sesión de ayer por la mañana que contó con la presencia de los familiares de María Cecilia Ballina y Oscar Alberto Andretich, se aprobó de manera unánime un proyecto presentado conjuntamente por los concejales Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis, para nombrar a dos calles de la ciudad con el nombre de estos rafaelinos que fueron los primeros donantes de órganos de Rafaela.

“Esto es algo inesperado porque después de 33 años nos sigue dando sorpresas María Cecilia, no se va, nunca se fue porque se mudó a nuestro corazón, la tenemos allí, pero después de todos estos años es un orgullo inmenso y estamos muy felices y emocionados. Es maravilloso que a través de este gesto siga estando su nombre en la ciudad que la vio nacer y para que nuestros nietos y las generaciones que sigan vayan algún día a esa calle y digan, esta fue María Cecilia, nuestra tía, nuestra prima...Nos sentimos muy honrados”, dijo la familia Ballina. Y agregaron: “es muy importante concientizar sobre la donación de órganos, María Cecilia se fue muy joven pero siguieron viviendo muchas personas gracias a ella; por eso el agradecimiento y el poder decir que donar órganos salva vidas y hay que seguir luchando por esta causa”.

Por otra parte, Cristina, viuda de Andretich, destacó que “es muy emotivo, principalmente es la concientización de lo que es donar vida. A mí me tocó 37 años atrás, donde todo era mucho más complejo. Mi esposo falleció de una aneurisma, intentaron los equipos médicos operarlo por su edad, por su salud, con sus 29 años y no se pudo porque el derrame era muy grande. En ese momento estábamos en Santa Fe en el Hospital Italiano, el presidente del INCUCAI; casualmente con mi esposo habíamos hablado de la importancia de donar órganos, yo desde el año 80 tengo mi carnet como donante de órganos y cuando llegó el momento ni lo dudé, porque los dos compartíamos esa idea”.