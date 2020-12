“La oposición demostró que no le interesa construir consenso” Locales 04 de diciembre de 2020 Redacción Por Así lo manifestó el concejal Jorge Muriel luego de la votación de la Ordenanza Tributaria en la sesión del Concejo Municipal, donde se aprobó el 10% de suba aumento de la Tasa Municipal que propuso la oposición.

En la mañana de este jueves, durante la sesión del Concejo Municipal se sancionó la Ordenanza Tributaria 2021. La oposición volvió a hacer valer su mayoría, imponiendo un aumento del 10% contra el 16 % que arrojaba la implementación de la fórmula polinómica presentada por el ejecutivo y el 10% más el 3,5% escalonado que propuso el bloque oficialista.

Al respecto el concejal Jorge Muriel resaltó: “como concejales nuestra mayor responsabilidad administrativa con el Municipio es la aprobación de la Ordenanza Tributaria y del Presupuesto. Este año el proceso de construcción de la tributaria se desarrolló muy bien llegando al punto que toda la discusión se redujo prácticamente al incremento de la Unidad de Cuenta Municipal.”

“En este sentido la oposición dejo de lado todo criterio técnico y responsabilidad sobre las cuentas municipales y una vez más impusieron con su mayoría automática un número sin ninguna validación. La continuidad en el tiempo de esta doble vara es preocupante, porque vemos cómo por un lado van desfinanciando al Estado local, poniendo palos en la rueda y espantando inversiones, y por el otro piden exigen más atención y servicios al Municipio” continuó el edil.

Además, agregó “En su momento habíamos consensuado una fórmula polinómica para poder terminar con estas discusiones estériles, pero con actitudes como estas la oposición demostró que no le interesa construir consensos.”

Lo que se viene

Diciembre es un mes que en el Concejo Municipal se caracteriza por las fuertes discusiones ya que además dela Ordenanza Tributaria en este mes también se debe tratar el Presupuesto 2021 y la elección de autoridades.

Sobre esto, el concejal Jorge Muriel manifestó: “esperamos que se dejen de lado este tipo de actitudes y podamos dialogar y lograr consensos en conjunto, oficialismo y oposición”.

Respecto del Presupuesto manifestó: “tenemos que empezar a leer el presupuesto y ver cuáles son los cuestionamientos de la oposición, también tenemos que ver cómo queda después de la votación de la tributaria.”

Acerca de la elección de autoridades, comentó: “este año no tuvimos representación de nuestro partido entre las autoridades, dado que entendemos que como primera minoría nos corresponde la pro-secretaria. Vamos a volver a pedirlo. Además, queremos incorporar la perspectiva de género y queremos que la presidencia sea para una mujer. Esperamos que se abra una instancia de diálogo y negociación y no sea nuevamente una imposición de la mayoría.”