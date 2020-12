El Concejo aprobó la Tributaria 2021 con una suba de impuestos del 10% Locales 04 de diciembre de 2020 Redacción Por Fue en la sesión de ayer, en donde los ediles opositores lograron imponer su idea, considerando que con el 10% de aumento el municipio podrá cumplir con los servicios municipales y los contribuyentes no sufrirán un gran impacto al bolsillo. El oficialismo presentó una propuesta diferente al 16, 3% propuesto por el Ejecutivo, sugiriendo una suba de 10% en el primer trimestre y un 3,5% en el segundo.

FOTO PRENSA CONCEJO SESION. El debate de ayer se extendió por varias horas.

En una sesión que comenzó a las 9 con el tratamiento de un emotivo proyecto presentado de manera conjunta por los concejales Leonardo Viotti y Miguel Destéfanis, para imponer el nombre de Oscar Alberto Andretich y María Cecilia Ballina a dos calles de la ciudad a modo de reconocimiento por ser los dos primeros donantes de órganos de Rafaela; el tratamiento del proyecto de Ordenanza Tributaria 2021 dejó de lado la emoción y generó un extenso y caliente debate que finalizó pasado el mediodía.

El Ejecutivo había propuesto que la suba sea del 16,3% a partir de la aplicación de la fórmula polinómica, pero la oposición que se unió en una misma idea, consideró que los bonos no remunerativos pagados en el marco del acuerdo paritario, no debían ser considerados para esa ecuación y que sin esos bonos el porcentaje debía ser del 10%.

En el recinto el PJ buscó presentar una posición intermedia proponiendo una suba de 10 % en el primer trimestre y un 3,5% en el segundo, a partir de marzo. Esta moción fue desechada por la oposición que sostuvo su postura y aprobó la Tributaria 2021 sin el acompañamiento del bloque de concejales del PJ, con un aumento del 10% para la Tasa General de Inmuebles entre otros tributos.

A partir de lo sucedido ayer en el recinto, Rafaela contará para el primer semestre de 2021, con una Unidad de Cuenta Municipal (UCM) fijada en $3.21, contra los $3.40 que había propuesto el DEM.

Leonardo Viotti señaló al finalizar la sesión que “fue un equilibrio justo ya que el 10% refleja lo que nos referencia la fórmula polinómica, porque el Ejecutivo llega al 16,3% incluyendo unos bonos que no correspondía incluir. Los vecinos han sufrido las consecuencias de un año muy difícil. Con el aumento del 10% votado este jueves, sumado al 15,5% aprobado en el semestre anterior, se acumula más de un 27% de aumento en el último año. Este 27% está por debajo del valor de la inflación del último año, pero a su vez está muy por arriba del aumento de sueldo percibido por los empleados municipales (los sueldos de los empleados representa la mayor parte de los gastos de funcionamiento del Municipio)”.

"Por otro lado, por la pandemia, muchos programas municipales se han subejecutado, tal como programas de vivienda, programas de cultura, servicio de minibuses, jardines municipales, entre otros, por lo que seguramente haya un ahorro importante de dinero, lo cual vamos a saber con exactitud cuando nos entreguen el Presupuesto Ejecutado final, a principios del año que viene”, planteó el concejal de Cambiemos.

Más allá del intenso debate, la oposición impuso su mayoría a la hora de votación y generó malestar en el oficialismo. Por caso, fuentes del oficialismo recordaron que la fórmula polinómica fue una idea propuesta por la oposición para sistematizar los aumentos tributarios a nivel local en función de parámetros económicos y reducir los criterios políticos. Esta metodología de cálculo para actualizar el abanico de tasas y derechos fue aprobada a finales de 2017 y recién cumple tres años desde su implementación. "Al final desde la oposición propusieron la fórmula polinómica pero ahora no la tienen en cuenta. Nos molesta que no acepten el debate en el recinto ni privilegien la búsqueda de consensos. Definieron un porcentaje e impusieron su mayoría automática. Si esto no es poner palos en la rueda, ¿qué es? Inevitablemente esta decisión impactará en el presupuesto del próximo año puesto que significa que habrá menos recursos de los previstos", se descargó un dirigente oficialista a modo de catarsis.



"PUSIMOS LIMITES AL ATROPELLO FISCAL

DEL INTENDENTE Y SUS FUNCIONARIOS"

Con relación a la sesión del Concejo Municipal que se llevó a cabo y donde se votó la Ordenanza Tributaria 2021, el Concejal Mársico formuló su opinión respecto de cómo se dirimió la votación y las diferencias con el sector del justicialismo. “Todos los concejales opositores paramos el aumento sin fundamento pretendido por el Departamento Ejecutivo” remarcó Lisandro Mársico. Propusimos una suma menor, logrando así equilibrar lo que debe abonar el contribuyente y la recaudación que se necesita para cumplir con los servicios a cargo del Municipio”, dijo el edil pedepista. “Las variables que se tienen en cuenta para el aumento de los tributos son el Gasoil grado 2 YPF, el Índice Precios Mayoristas y la remuneración del personal municipal cat.15. Esta última no tuvo aumentos entre el período Mayo – Octubre, si, les pagaron bonos, los cuales se pretendió hacer valer para justificar el aumento de la Unidad de Cuenta. Estos pagos no son ni remunerativos ni tampoco bonificables, y nada tienen que ver con la naturaleza de la remuneración, que se caracteriza por la habitualidad, periodicidad, continuidad; por lo que logramos que no se tomen para el aumento, de la tasa municipal y demás contribuciones”, esgrimió el concejal demoprogresista.

“Es poco serio que se pretendan aumentos en base a argumentos falaces, nosotros trabajamos en una propuesta que refleja la proporción necesaria, por eso hemos constituido una oposición que resguarda a los ciudadanos del atropello fiscal que se pretendió”, sentenció Mársico.