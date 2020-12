Perotti dio positivo Locales 04 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Luego de varios días de aislamiento, el gobernador rafaelino, Omar Perotti, informó este jueves desde su cuenta de Twitter que dio positivo para coronavirus. "Quiero contarles que me confirmaron el diagnóstico positivo de COVID-19. Me encuentro bien, seguiré cumpliendo con el aislamiento y siempre atento a los consejos médicos, continuaré trabajando desde mi casa. Les pido a todos y todas que se cuiden y cuiden a sus familias", expresó el mandatario.

Cabe recordar que el gobernador estaba aislado por ser contacto estrecho del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, con quien había viajado a Bariloche el 23 de noviembre a firmar un acuerdo con el Invap (Investigaciones Aplicadas), para incorporar tecnologías en materia de seguridad pública.

El martes 24 de noviembre a última hora el Gobernador había revelado en su Twitter que se encontraba aislado y a la espera del resultado del hisopado. Pero llamativamente nunca se informó sobre el resultado del análisis que debía ser público en cuestión de horas. Pero no lo fue.

Ahora, ante el inicio de leves síntomas el 29 de noviembre, se llevó adelante el hisopado correspondiente cuyo resultado confirmó la presencia del virus. Y recién ayer se confirmó oficialmente. Otra vez con los tiempos demasiado largos.