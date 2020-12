Casos en un perro y un gato Locales 04 de diciembre de 2020 Redacción Por EN ALEMANIA

En Alemania se comprobaron infecciones con coronavirus en un perro y en un gato. Las pruebas del felino fueron tomadas en el instituto Friedrich Loeffler en la isla Riems, cerca de Greifswald, dijo su presidente Thomas Mettenleiter.

Anteriormente, varios medios de comunicación habían informado de que por primera vez desde la introducción de la obligación de informar al respecto a principios de julio, se registraron animales domésticos infectados.

En el caso del gato de Fráncfort, se registraron anticuerpos y el animal sobrevivió a la infección, dijo Mattenleiter. No pudo brindar en tanto detalles sobre el perro de la ciudad de Múnich. Mettenleiter explicó que el gato fue examinado porque en su casa había infecciones con Sars-CoV-2. Al mismo tiempo, dijo no estar sorprendido por el hallazgo.

"Sabemos desde la primavera que ellos pueden infectarse", aseveró. En todo el mundo se confirmaron aproximadamente 70 casos de animales infectados. Dos tercios de estos son gatos y un tercio, perros.

El presidente del instituto germano comentó que en zoológicos se conocieron varias infecciones de felinos grandes, por ejemplo en Sudáfrica. Y quien tenga un hurón por mascota, añadió, también deberá estimar que puede contagiarse.

Mettenleiter recomendó por lo tanto que las personas infectadas se mantengan a distancia de sus mascotas. Al igual que los humanos, los animales pueden ver afectadas sus vías respiratorias a causa de la enfermedad y en el peor de los casos, morir. Sin embargo, no mostró preocupación de que el virus mute y pase nuevamente del animal a un humano.

En vista de los recientes brotes de coronavirus entre visones en Dinamarca, Mettenleiter advirtió en el diario "Neue Osnabrücker Zeitung" de la transmisión del virus de humanos a la fauna silvestre. "Esto en caso de duda ya no es peligroso solamente para los animales, sino también para nosotros los humanos", advirtió. Mettenleiter hizo notar que se debe tener especial cuidado al entrar en contacto con animales salvajes como martas y murciélagos.