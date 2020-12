"La Argentina empezó a moverse”, dijo Fernández Nacionales 04 de diciembre de 2020 Redacción Por EL PRESIDENTE EN EL CIERRE DE LA CONFERENCIA DE LA UIA

FOTO PRESIDENCIA DISCURSO. El Presidente en la fábrica de Cerveza Quilmes.

El presidente Alberto Fernández afirmó que “la Argentina se está recuperando, la Argentina empezó a moverse”, al hablar en el cierre de la 26ta. Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) desde el partido bonaerense de Quilmes.

“La Argentina ya empezó a girar, venimos de tres meses consecutivos donde la recaudación creció por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse, la industria toda se está moviendo, todos los días me encuentro con empresarios que me lo dicen. La Argentina se está recuperando, la Argentina empezó a moverse”, destacó el mandatario. Y señaló: “El tema es cómo queremos que siga ese movimiento, si queremos repetir historias o si es un momento fundacional para construir otro país. Yo creo que es un momento fundacional”.

Ante decenas de industriales que presenciaron la clausura de la conferencia, Fernández pidió “terminar con viejos debates” y aseguró que “la Argentina es un país agropecuario y es un país industrial, y lo que necesitamos es sumar esfuerzos”.

Además, expresó que “la Argentina tiene que volver al mejor de los capitalismos, ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar. En la Argentina necesitamos producir, exportar y generar recursos para que la Argentina crezca, y todo esto mejorando la distribución del ingreso para todos”.

“Los invito a que hagamos esa Argentina. Depende nada más que de nosotros, no depende del mundo, de los que se fueron ni de los que vendrán, depende de nosotros. Hagámoslo de una vez, pensemos como pensamos en la pandemia, agarrémonos de los brazos y marchemos juntos”, sostuvo el Presidente. “Tenemos que avergonzarnos de la pobreza y sacar de la pobreza a ese 40 por ciento de argentinos que quedaron sumidos allí. Y de la pobreza se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo”, remarcó, y pidió: “Soñemos todos juntos, cambiemos el mundo de una buena vez, hagamos la Argentina que todos nos merecemos”.

También participaron del cierre Miguel Acevedo, presidente de la UIA; Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales de la organización, y Agustina Schcolnik, de UIA Joven. La Conferencia transcurrió durante cuatro jornadas en la Capital Federal y las provincias de Jujuy, Santa Fe y Buenos Aires y, bajo el lema “Recuperación y crecimiento: la agenda federal”, se propuso debatir los ejes de una agenda federal para la recuperación y el crecimiento.



GUZMÁN

El ministro de Economía, Martín Guzmán, destacó ayer la reducción de la brecha cambiaria y aseguró que la industria desempeña un "rol central" en el proyecto de país que tiene el Gobierno, al participar de la jornada de cierre de la Conferencia Industrial de la UIA.

También afirmó que se trabaja en un nuevo esquema tributario que permita brindar "sostenibilidad" a las cuentas públicas de la Argentina. "Se viene reduciendo la brecha cambiaria, lo cual es importante", dijo Guzmán, al hablar en el encuentro que se realizó en la sede de Cervecerías Quilmes.

Afirmó que el Gobierno busca una Argentina que "satisfaga cinco condiciones: que incluya y genere trabajo; que genere valor agregado; que tenga un ambiente de estabilidad; que tenga un criterio de desarrollo con equidad federal; que se respete la soberanía. En este esquema, la industria es central".

Sobre la cuestión impositiva, dijo que "está claro tenemos una estructura tributaria que es el resultado de emergencia tras emergencia". "En las distintas emergencias se toman medidas que terminan por constituir un sistema tributario que tiene problemas, que deben ser resueltos", señaló.