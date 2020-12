Mick Schumacher con Haas en la próxima temporada

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El piloto Mick Schumacher, de 21 años, hijo de Michael y actual líder de la Fórmula 2, competirá en la próxima temporada con uno de los automóviles del equipo Haas, según anunció ayer la escudería. El alemán, quien es piloto Junior de Ferrari, firmó contrato con la escudería norteamericana y tendrá como compañero de equipo al ruso Nikita Mazepin, quien fuera confirmado el martes.

"Estoy muy contento de que podamos confirmar a Mick Schumacher en nuestra alineación de pilotos para la próxima temporada y estoy deseando darle la bienvenida al equipo", declaró Guenther Steiner, director del equipo Haas F1. Asimismo añadió: "El campeonato de Fórmula 2 ha servido durante mucho tiempo como un campo de pruebas para que los talentos muestren sus credenciales y este año ha sido sin duda uno de los más competitivos de las últimas temporadas. Mick ha ganado carreras, ha acumulado podios y ha destacado contra algunos talentos bastante excepcionales en 2020".

"Creo firmemente que se ha ganado la oportunidad de dar el salto a la Fórmula 1 basándose en sus actuaciones. Tenemos una oportunidad por delante, como equipo, de evaluar y formar a un nuevo piloto dada nuestra familiaridad con nuestro paquete de cara a 2021. Estamos poniendo los cimientos para el crecimiento a largo plazo del equipo y espero con interés las contribuciones de Mick tanto dentro como fuera de la pista en ese proceso", dijo.

Por su lado, Mick Schumacher reveló: "La perspectiva de estar en la parrilla de Fórmula 1 el año que viene me hace increíblemente feliz y estoy simplemente sin palabras. Me gustaría agradecer al Haas F1 Team, la Scuderia Ferrari y la Ferrari Driver Academy por depositar su confianza en mí".

"También quiero reconocer y extender mi amor a mis padres; sé que les debo todo. Siempre he creído que realizaría mi sueño de la Fórmula 1 y un gran agradecimiento también debe ir a todos los grandes fanáticos del automovilismo que me han apoyado a lo largo de mi carrera. Lo daré todo, como siempre lo hago, y espero emprender este viaje junto con Haas F1 y ellos", manifestó.

El debut de Mick Schumacher con los colores de Haas se producirá en los ensayos libres 1 del Gran Premio de Abu Dhabi el próximo 11 de diciembre, antes de volver a subirse al VF-20 en los test post temporada para jóvenes pilotos, el 15 del mismo mes.

El piloto alemán lleva seis temporadas en monoplazas, tras haber comenzado en la F4 alemana en 2015 y pasar luego a la FIA Fórmula 3, donde fue campeón en 2018 con ocho triunfos mientras que su primera vez en un Fórmula 1 fue en abril pasado, cuando participó en los test en Bahrein con Ferrari y Alfa Romeo.