El mejor reconocimiento Deportes 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Juventud es un Club de bochas en nuestra ciudad. Susana Bassi lo preside en su segundo ciclo y el estadio con las canchas sintéticas lleva su nombre.

Ver galería 1 / 2 - FOTOS REVISTA TODO A PULMON RAFAELA MERECIDO./ Susana Bassi con el cartel de fondo que identifica el estadio con su nombre. OBJETIVO CUMPLIDO./ Hace pocas semanas se terminó la tercera cancha sintética de bochas.

(Por Darío Gutiérrez). - Si antes de la pandemia el esfuerzo que realizaban los dirigentes de los clubes de barrio en Rafaela era tremendo, luego de mediados de marzo es casi titánico. Sin la posibilidad de tener competencia deportiva, en el caso de las bochas se trasladó a cierto desinterés por entrenar. Entonces, con menos deportistas, y la prohibición de realizar cenas o eventos benéficos con público, los ingresos se han restringido a lo mínimo.

Si esto lo trasladamos a un Club casi exclusivamente de este deporte, podemos afirmar que podría correr riesgo de ser terminal. Salvo que existan personas que dan todo, y más, por mantenerlo a flote como se pueda. Es el caso de Susana Bassi con su querido Juventud.

Hace algunos días nos contaba: «Antes de la pandemia practicaban 20 jugadores, 11 niños, 4 o 5 damas. Luego de la pandemia, bajó mucho la concurrencia». En total tiene unos 40 jugadores afiliados.

Luchadora del deporte, tiene vigente su credencial de jugadora y es la entrenadora en la Escuelita. Susana tiene 67 años y se cuida porque es persona de riesgo, con diabetes, y una molesta artrosis, reconociendo con una sonrisa que «camino media torcida».

En su familia tratan de convencerla, con las mejores intenciones, que vaya dando un paso al costado en esta faceta dirigencial. Esto parece más factible ahora que se culminó la construcción de la tercera cancha sintética, todo un orgullo para esta institución.

"Cuesta mucha plata eso. Mucho sacrificio, muchas polladas, muchas rifas», expresó sobre ese objetivo concretado pese a las complicaciones, porque «en el club es poca la gente que se compromete a colaborar».

De todos modos, reconoció aliviada que «gracias a los subsidios de la Municipalidad, COASMUDE, de la provincia, hacen que realmente tenga fuerzas para seguir. Entré en el año 2016 , por segunda vez como presidente. Ya había estado del ’97 al 2003 también, lo agarré fundido esa vez, y en esta oportunidad me hice cargo a dos meses que lo intervengan por parte de la provincia, que lo cierren. Hoy tenemos personería jurídica al día, personería deportiva, contaduría en orden. Somos pocos en la Comisión, pero entre todos lo vamos a sacar adelante».



HOMENAJE MERECIDO

Se dice que los reconocimientos deben realizarse en vida. Y afortunadamente Juventud lo ha hecho con Susana. “En 2016 mis compañeros de Comisión, viendo que soy una persona mayor y todo lo que había hecho para conseguir lo que se hizo, decidieron poner mi nombre. Marcelo Montón donó el cartel y allí expresé el agradecimiento”, recuerda sobre esta gran satisfacción, que es mucho más grande que alguna desazón circunstancial, como cuando en 2003 le dijeron que no querían mujeres en la conducción del Club y tuvo que alejarse momentáneamente.

Cuando dialogamos, Susana estaba preocupada porque no se podía alquilar la cancha de Fútbol 5, que es un interesante ingreso. Con la autorización del gobierno provincial de días pasados, esto se irá solucionando.

Si bien la imagen de las canchas es lo que más impacta, no fueron las únicas obras. «Cuando entré me comprometí a terminar las tres canchas sintéticas y se logró. La Secretaría la quería terminada, Alcides Calvo me había regalado a principios del año pasado una computadora y una impresora; y se le hizo el cielorraso. Está hermosa», expresó orgullosa.

Entre las cosas que desearía, pero que dependerá de la pandemia, es poder realizar una cena para recaudar fondos mostrando el estadio y las tres canchas terminadas. Igualmente aclara que "como soy nacida y criada en Rafaela, la gente me ayuda porque sabe que lo hago todo para chicos y grandes».