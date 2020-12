Chacarita recibe a Brown de Adrogué Deportes 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Chacarita recibirá hoy a Brown de Adrogué en el partido con el cual se dará inicio a la segunda fecha de la Zona B de la Fase Reválida de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará a partir de las 21.10 en el estadio del elenco de San Martín, será controlado por el árbitro Sebastián Zunino e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TyC Sports.



EL RESTO

La segunda fecha se jugará de la siguiente manera: Campeonato. Zona A: Sábado 5/12: 17.10hs Estudiantes BA vs Estudiantes RC, 17.10hs Platense vs Morón. Domingo 6/12: 19hs Agropecuario vs Temperlay. Lunes 7/12: 21.30hs Ferro vs Atlanta. Zona B: Sábado 5/12: 17.10hs Gimnasia Mendoza vs Sarmiento, 17.10hs Villa Dálmine vs Riestra. Domingo 6/12: 17.10hs Defensores de Belgrano vs San Martín Tucumán. Lunes 7/12: 17.10hs Atlético de Rafaela vs Tigre.



Reválida: Zona A: Sábado 5/12: 17.10hs Nueva Chicago vs Alvarado, 19hs Belgrano vs Independiente Rivadavia. Domingo 6/12: 17.10hs Brown Puerto Madryn vs Mitre Santiago del Estero, 18hs San Martín San Juan vs Barracas Central. Zona B: Jueves 3/12: 21.30hs Chacarita vs Brown Adrogué. Viernes 4/12: 19hs Instituto vs Almagro. Sábado 5/12: 17.10hs All Boys vs Santamarina, 17.10hs Quilmes vs Gimnasia de Jujuy.