Numerosas son las llamadas preguntando por el estado del césped en estos días. La respuesta es múltiple porque todo influye en esta alfombra verde que quisiéramos que este excelentemente bien sin demasiados cuidados.Un abonado racional, un riego frecuente y cortes regulares son algunos de los puntos que contribuyen a mantener el césped sano, pero no es suficiente.Para que un parque muestre todo su esplendor es necesario vigilar muy de cerca la aparición de plagas y enfermedades, aplicando los métodos oportunos para su erradicación y tomando las medidas precautorias necesarias que impedirán su desarrollo.QUE MEDIDAS PREVENTIVAS SERAN MAS EFICACES.Lo primero que hay que evitar es un cúmulo excesivo de agua sobre el terreno, pues esto será el origen de multitud de enfermedades provocadas por hongos. Por este motivo son más convenientes los riegos ligeros y frecuentes que los muy abundantes e irregulares.También son preferibles los riegos por aspersión a los de manguera, pues los primeros se reparten mas uniformemente sobre el terreno evitando los encharcamientos, mientras que los segundos tienden a formar pequeñas lagunas y a levantar las plantas de césped. Esta será otra de las cosas a evitar, pues sobre ellos se instalan fácilmente las malas hierbas que luego invaden el resto del césped.Los recortes excesivos sobre todo en verano, tampoco son muy recomendables, pues el sol actúa sobre las plantitas jóvenes de manera mas intensa y produce quemaduras de muy difícil recuperación. Por ultimo, hay que evitar en lo posible que si en la casa hay perros, estos orinen sobre el césped, pues causan daño en forma de amarillamientos, e incluso la muerte de la hierba. Y ni les cuento las heces de los perros el desastre que provocan atrayendo a los grillos topos de manera sin igual, por eso, diariamente hay que juntarlas.COMO SE ELIMINAN LAS MALAS HIERBAS.En superficies pequeñas lo más aconsejable es la destrucción manual o con el auxilio de una herramienta del tipo de la azada. Para grandes extensiones son mucho más eficaces los herbicidas selectivos, esto es, sustancias que matan a las malas hierbas pero respetan a las que constituyen el césped. Es conveniente realizar dos fumigaciones, una a la llegada del buen tiempo y otra durante el otoño. Se elegirá un día despejado, sin viento y, sobre todo, cuando no se prevean lluvias inmediatas. No es aconsejable emplear herbicidas hasta pasados unos dos meses de la plantación, ya que así el césped habrá tenido tiempo de establecerse.CUALES SON LAS ENFERMEDADES MAS COMUNES.Cuando el césped esta sometido a una prolongada humedad, cuando se emplean estiércoles no fermentados o se utilizan en forma abusiva fertilizantes ricos en nitrógeno, hacen su aparición sobre el césped las enfermedades criptogamicas (producidas por hongos) caracterizadas por manchas de distinto color y por la posterior muerte de la planta. La roya, la fusariosis y el mal del esclerocio son las mas comunes y para evitar su aparición son necesarias fumigaciones preventivas a base de los productos específicos para tales males.QUE PLAGAS SON LA MÁS FRECUENTES.Entre los animales que pueden acusar daños al césped caben destacar los grillo topos, los gusanos alambre, las hormigas, los bicho toritos.Todas estas plagas se combaten con fumigaciones con los productos específicos para cada caso, y muchas veces no es suficiente con una sino que son varias las veces que hay que pasar con el producto para obtener un resultado algo confiable.Bueno amigos, a no desanimarse con el césped y a seguir intentando. CHAUUU.....Ing. María Paula Berta3492-662771