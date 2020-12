Está en marcha el Censo Nacional Económico: lo que se debe saber, y para qué sirve SUPLEMENTO RURAL 03 de diciembre de 2020 Redacción Por El último relevamiento de empresas se hizo hace 15 años, y el que tiene vigencia ahora estará a cargo del Indec. ¿Cómo se realizará y a quiénes alcanza?, se detalla en la nota.

El Censo Nacional Económico 2020/2021 es un relevamiento estadístico exhaustivo que se realiza a las personas y empresas de Argentina que tienen actividad registrada, y que incluye a sociedades financieras y no financieras, personas inscriptas en el régimen del monotributo y autónomos, e instituciones sin fines de lucro.

Pasaron 15 años del último censo económico que se realizó en Argentina, y para esta ocasión el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos planificó 2 etapas:

* La primera consiste en la realización de un registro estadístico digital destinado a todas las unidades económicas con actividad en el territorio nacional,

* La segunda contempla un conjunto de encuestas estructurales económicas y encuestas sectoriales para obtener información sobre producción e insumos desagregados por actividad y por producto, canales y márgenes de distribución, entre otros datos relacionados a las sociedades no financieras.

"El último censo demoró cinco años en finalizarse, parece mucho pero en términos estadísticos y por la cantidad de información que se procesa, son los tiempos que demanda esta medición. Nosotros estamos planteando un nuevo censo, para que Argentina tenga una nueva foto de su estructura económica, del peso de los distintos sectores, de cuánto impacto tiene un sector o una región en particular, en la generación de puestos de trabajo en las distintas estructuras económicas del país", explicó el director del Indec, Marco Lavagna, en declaraciones a BCRNews replicadas por Noticias Agropecuarias.



MAXIMO NIVEL DE

INFORMACION

Explicó que "la idea es tratar de llegar al máximo nivel de información sectorial para poder contar con datos actualizados, bien detallados y que permita tanto al sector público como al sector privado tomar las mejores decisiones".



CUESTIONARIO

DIGITAL

El relevamiento se realizará a través de un cuestionario digital desarrollado en el Indec, denominado e-CNE. Se estima que más de 6.500.000 personas humanas y jurídicas completarán el censo a través de la aplicación en línea.

La primera etapa del censo comienza el próximo lunes y se extenderá durante seis meses. Las personas jurídicas estarán habilitadas para completar el censo entre el 30 de noviembre y el 31 de enero de 2021, de acuerdo con el último número de su CUIT. Con el mismo criterio, se convocará a las personas humanas entre febrero y junio de 2021.

"En la etapa de empadronamiento vamos a enviar mails, invitando a que participen del censo, destacando la confidencialidad de la información que van a brindar. Por ley nosotros estamos obligados a resguardar el secreto estadístico, esto básicamente lo que hace es impedirnos que demos información sobre una persona o una empresa en particular, con lo cual recordamos que toda la información es confidencial", profundizó Lavagna en relación a la protección de los datos recopilados.

"La idea es poder invitar alrededor de 300.000 CUITs por semana, con el objetivo de llegar a más de 6,5 millones de CUITs, invitando a que contesten el censo", aseguró el director del Indec.

Y detalló que "vamos a empezar por las personas jurídicas, continuaremos con los autónomos y por último los monotributistas".



CONOCIMIENTO

Cabe destacar que a partir de la información obtenida en la fase digital (e-CNE) y mediante las encuestas estructurales económicas, los profesionales, las empresas, los organismos gubernamentales de los tres niveles del Estado y la población en general podrán conocer la demografía empresarial de la Argentina.

Los resultados permitirán el análisis y diseño de políticas públicas productivas, sectoriales y ocupacionales, y estarán disponibles en beneficio de las mismas empresas participantes del censo para sus decisiones del ámbito privado, ya sea a nivel empresarial, académico o profesional.

También permitirá evaluar las dimensiones de los mercados territoriales en términos de producción y empleo y facilitar la realización de comparaciones entre la empresa propia y el total de la rama de actividad o zona geográfica en la que está ubicada.

"Todo censo en Argentina es parte de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, pero lo primero que queremos hacer es concientizar a la gente de la importancia de contestarlos. Son las herramientas que nos dan la información y las que permiten tener un mejor detalle de la realidad que está atravesando el país para tomar las distintas decisiones. Buscamos que sea algo muy rápido y online, para que nadie se vea perjudicado por no tener el trámite terminado", esbozó Lavagna.



TIEMPO DEL

PROCESAMIENTO

Por consiguiente, en lo que refiere al tiempo que demandará el procesamiento de los datos obtenidos, el propio Lavagna dijo que "nos vamos a tomar seis meses de trabajo de laboratorio para procesar la información y a principios del 2022, vamos a salir con las encuestas específicas. Iremos difundiendo informes parciales y estadísticos que nos van a dar datos demográficos, de cuántas empresas hay y qué regiones tienen más empresas, por ejemplo".

Y agregó que "los tiempos son esos, seis meses de empadronamiento, seis meses de procesamiento y estimamos que a finales de 2022 podamos tener el censo terminado y empezar a difundir la información y las actualizaciones".



UNA PERIODICA

ACTUALIZACION

Con la información obtenida a partir del e-CNE se creará el registro estadístico de unidades económicas (REUE), que se actualizará de forma periódica con registros administrativos y permitirá construir el marco maestro de muestreo para los indicadores económicos de coyuntura, y las encuestas necesarias para elaborar tanto el cambio de año base del Sistema de Cuentas Nacionales como una nueva matriz de insumo-producto (MIP).

"A partir de la obtención de estos datos, esperamos poder encarar una agenda con las distintas provincias para ver cómo generamos un producto bruto geográfico entre todos, con una metodología armonizada entre cada una de ellas y el INDEC, así que tenemos un largo trabajo por delante. Tener información procesada de un censo en dos años es muy bueno y eso lo podemos hacer gracias a que incorporamos mucha tecnología", concluyó Lavagna.