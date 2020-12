Marketing, storytelling e influencers digitales SUPLEMENTO RURAL 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Durante la segunda jornada virtual "La hora de los jóvenes en la carne argentina" que organizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Santiago Zuccherino, especialista en marketing, se refirió a la gran conectividad que se registra en la Argentina y que, en promedio, cada habitante de nuestro país pasa "casi nueve horas conectado por día… queda muy poquito tiempo para otras actividades, entonces tenemos que entender que la gente no solamente está conectada, no solamente Argentina está conectada, sino que estaba conectada todo el día".

En cuanto al "El poder de las redes", puntualizó que son más económicas que los medios tradicionales y que "nos permiten tener contacto con nuestros consumidores, nuestros potenciales clientes de una forma económica, digamos, y hacer más eficiente la utilización de nuestro presupuesto". Por lo dicho, Zuccherino se refirió a la "gran oportunidad" que representan las redes para la carne argentina ya que los nuevos consumidores digitales no solamente compran tecnología sino cada vez más alimentos y bebidas.



PLATAFORMAS

"Youtube, Whatsapp, Facebook, e Instagram son las plataformas que mayor alcance nos permiten obtener y a la vez donde deberíamos desarrollar todo nuestro contenido", dijo Zucherino de acuerdo a un pormenorizado informe de Noticias Agropecuarias.

Para graficar el dato señaló que la comunidad digital "Locos x el Asado" posee muchos más seguidores que los principales referentes políticos de la Argentina, y subrayó que el presupuesto en redes, además de ser más económico que la publicidad tradicional, permite ser monitoreado día a día y que la generación de contenidos debe ser el aspecto central a la hora de comunicar.



LA CONEXION

"¿Cómo nos vamos a conectar con la gente? A través de las emociones, y esas emociones se conectan a través de lo visual, a través de lo que me atrae o a través de lo que genera nuestro producto con respecto a las otras personas, es decir, nuestro producto, por ejemplo la carne, el asado y demás, se comparte con amigos, se comparte con relaciones, y es eso lo que te genera esa emoción de compartir no solamente en pensar el producto sino que él es excusa para estar juntos, para tener un buen momento", concluyó.



HISTORIAS

Dentro de la misma temática, Lisandro Bregant se refirió a la inteligencia narrativa para comunicar en el agro.

El especialista informó que "una fuente muy reciente del Food Business News dice que el storytelling, ocupa el primer lugar entre las tendencias de comunicación para el 2021.

Por otra parte, Bregant sostuvo que otra forma para contar distinto la carne es "contá territorialmente, mostrame territorio, mostrame metro cuadrado, mostrame la producción en vivo, contada por personas reales y que sean hechos reales, versus yo pongo la diferencia versus lo que son las campañas de laboratorio, que son las compañías de laboratorio, son campañas, comunicaciones de ideas, conceptos video pensadas por creativos publicitarios que son muy buenos, que están en HD, que realmente cierran a nivel historias, pero que no despiertan ningún tipo de empatía profunda con las audiencias".



NADA SERA IGUAL

A su turno, Adrián Bifaretti, jefe de Promoción Interna del IPCVA, se refirió a la carne en la "nueva normalidad" y aseguró que "estamos asistiendo o protagonizando a la mayor migración del ser humano, no es ni más ni menos que pasar del mundo real al mundo virtual".

"Vivimos un momento claramente disruptivo, donde lo imposible se vuelve posible", dijo y aseveró que "estamos asistiendo también, a una aceleración digital muy fuerte", y "muchos empiezan a tomar a las redes sociales como fuentes de noticias" y "el bombardeo de información con estos nuevos valores, o estas nuevas preocupaciones sobre todo los más jóvenes está provocando un cambio en las tendencias alimentarias".

"Entonces, es importante la realización de estudios de mercado para identificar justamente cómo se dan estos cambios y es importante esto que venimos diciendo para ver cómo pueden darse a futuro el consumo de carne, y reemplazo del consumo de carne como preocupación del sector".

"Y para cerrar esta cuestión, no nos olvidemos que detrás del marketing, juegan y mucho las ilusiones, y por más que entremos en un mundo cada vez más digital, no debemos olvidarnos de las emociones", concluyó.



OPORTUNIDADES

Por su parte, Eugenia Brusca, del departamento de Promoción Interna del IPCVA, se refirió a las oportunidades y retos para la promoción de carne vacuna entre los millennials y los centennials que, de acuerdo a sus palabras, son el 60% de la población mundial.

"Desde el IPCVA venimos estudiando estas nuevas generaciones desde hace varios años con esta nueva forma que tienen ellos de relacionarse con el mundo: los millennials son impulsores de vida sana, les gusta la personalización, son sibaritas, les gusta lo exclusivo, lo premium, lo inmediato, lo rápido y lo sencillo", dijo y añadió que "los millennials somos recientes mamás pero a su vez trabajamos, cumplimos el rol de ama de casas, estudiamos, trabajamos… entonces lo rápido, inmediato, sencillo, para nosotros es de gran valoración.

En tanto, sobre los centennials, comentó que en la mayoría de los casos aún no logran independizarse de sus padres, todavía se encuentran estudiando en la escuela y las compras no dependen de ellos. Según Brusca, los más jóvenes son mucho más permeables a la innovación, mucho más que los millennials y también son más conscientes de la alimentación saludable.

"Nuevos cortes, nuevas alternativas, nuevas ideas: es algo que tenemos que saber localizar nosotros como promotores, en una coordinación tanto de la producción como de la industria para satisfacer la demanda de las nuevas generaciones y es por eso que nosotros hemos decidido desde el IPCVA realizar esta jornada, concluyó.



LO DIGITAL

La segunda jornada del seminario "La hora de los jóvenes en la carne argentina" también incluyó la participación de destacados "influencers digitales", con grandes audiencias, que tienen a la carne como elemento central en su comunicación.

Ese fue el caso de Javier "Javi" Rosemberg, locutor de radio y creador de contenidos.

"Soy fanático de comer, principalmente de comer, pero soy de los que le gusta comer y cocinar, hay gente que le gusta comer y llama por teléfono pide delivery está muy bien, pero yo soy el que siempre tienes ganas de comer algo, y principalmente prender fuego porque soy fanático de la carne", dijo y agregó que "yo creo que todo tiene que tener carne, hasta un flan con dulce de leche debería tener un bife arriba".

"Para mí, como les dije antes, la comida directamente lleva asociada a la carne como algo que tiene que estar, como vos decís ‘vamos a comer algo’, ‘qué comemos’, ‘no sé, pero que tenga carne’ y lo noto los números; directamente afecta las reproducciones, en la cantidad de veces que se comparte, en la cantidad de likes que tienen los videos, las recetas con carne viraliza y rinde mucho, pero mucho mejor", aseguró.

"Entonces, desde mi humilde, chiquitito lugar, creo que hay que darle mucha, pero mucha manija, al consumo de la carne a la gente joven, y a la gente no tan joven, pero con recetas divertidas, nuevas, darle un abanico de posibilidades, y que cada corte, que nosotros tenemos asociado un solo plato dos platos de repente redescubra las posibilidades, puedan hacer más cosas más ricas, más tentadoras, desde el sabor hasta lo visual", finalizó.

Por su parte, Luciano “Laucha” Luccheti, uno de los creadores de “Locos x el Asado”, la comunidad gastronómica y asadora más grande de habla hispana, aseguró que hay que darle mayor información a los consumidores. Para referirse al tema, explicó que cuando comenzó “Locos x el asado” la gente solamente pedía terneza como atributo y, por eso, rechazaba algunas categorías como el novillo, aunque por suerte los seguidores de la comunidad fueron entendiendo que los animales más grandes potenciaban otros dos pilares: la jugosidad y el sabor.

Por último, disertó Sandra Honczar, fundadora de la comunidad virtual “Asadoras Argentinas” que comentó que se transformó en influencer “hace seis años por la simple necesidad de que a las mujeres también nos gusta y podemos hacer un asado”.

“Yo como asadora argentina, lo último que pude darme cuenta a través de los años, es la importancia de poder elegir y darle el valor agregado a cada corte o lo que vamos a consumir”, y que recomendó que “ya que tenemos la mejor carne, lejos, en nuestros campos”, hay que “darle ese valor a cada plato o a lo que nosotros consumimos en nuestra casa y en cada receta que estamos haciendo”, concluyó.