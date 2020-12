La importancia de emprender: jóvenes emprendedores cuentan su experiencia Información General 03 de diciembre de 2020 Redacción Por EGRESADOS DE LA LIC. EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS DE UCES RAFAELA

Con la participación de más de 50 personas, el jueves se llevó a cabo la charla virtual “La importancia de emprender”, donde alumnos de la Lic. en Dirección de Negocios de UCES Rafaela contaron sobre la creación de sus emprendimientos, los comienzos, la evolución, el crecimiento y las herramientas que les brindó la carrera para llegar a alcanzar las metas propuestas.

También fueron de la partida, el Lic. Diego Peiretti, Secretario de Empleo e Innovación de la Municipalidad de Rafaela, Director de la Agencia de Desarrollo de Rafaela (ACDICAR) y docente titular de la materia “Entrepreneurship” en UCES Rafaela; y el Lic. Marcos Molina, Coordinador de la Licenciatura antes mencionada.

En este sentido, Peiretti, quien también lleva hace más de diez años el Programa Rafaela Emprende, habló sobre “la importancia de animarse a emprender y de dar a conocer, con actividades como estas, los emprendimientos que salen de los jóvenes, esto tiene mucho valor”.

Asimismo, explicó que el emprendedor no trabaja solo, que siempre “es importante el vínculo con su entorno. Creemos en las capacidades del emprendedor pero vinculado al entorno. Emprender es difícil, es un proceso que lleva diferentes etapas y que puede durar varios años”.

A su turno, la Lic. Sabrina Solari, egresada de la Lic. en Dirección de Negocios, y responsable del emprendimiento “Wabi Sabi”, tienda de mates personalizados, contó que comenzó con su negocio cuando transitaba el último año de su carrera universitaria. “Cuando arranqué compraba de a un mate y tres pinturas, lo intervenía, lo vendía y con esa reventa compraba otro mate. De esos comienzos donde tenía sólo un modelo de mate, hoy ya tengo siete y productos complementarios para ofrecerle a mis clientes”.

“El emprendimiento pasó por diferentes etapas: lanzamiento, crecimiento y ahora estoy en el período de cambios. La pandemia aceleró la toma de decisiones y me lancé a ampliar mi mercado mediante nuevos canales de venta como el E-COMMERCE y las ventas mayoristas”, aseguró la emprendedora.

Por su parte, la Lic. en Dirección de Negocios Paloma Luque y responsable del emprendimiento “Hula Hula accesorios” manifestó que arrancó en el segundo año de su carrera con una amiga. “En ese momento invertimos 100 pesos cada una. Fue un proceso lento, nos costó mucho estar a donde estamos, pero valió la pena. Hoy somos fabricantes, personalizamos los accesorios que están íntegramente confeccionados a mano, ampliamos nuestros canales de venta. Además, lo que mantiene hoy a Hula Hula es la pasión y las ganas de asumir riesgos”.

“Estoy súper agradecida a la carrera de Dirección de Negocios, porque me dio muchas herramientas para poder llevar adelante mi negocio. Me da orgullo, por ejemplo, que integrantes de mi familia quieran emprender también y me pidan asesoramiento”, aseguró Luque, quien actualmente se encuentra en el desarrollo de otro emprendimiento: GLOW VINTAGE.

El último emprendedor fue Lucas Gauchat, quien está realizando su tesis de grado para obtener su Licenciatura en Dirección de Negocios sobre el emprendimiento que tiene a su cargo desde 2019: Reina Dona.

“Empezamos en el garaje y en la cocina de la casa de mis papás, las primeras ventas fueron a amigos y gente conocida y hoy ya aspiramos a franquiciar la marca, por ejemplo”.

Reina Dona se dedica a la elaboración artesanal de diferentes productos dulces como donas en sus diferentes variedades y tamaños, churros gourmet, alfajores, bombones. “Salimos beneficiados con un programa municipal y con el crédito que obtuvimos vamos a poner la primera boutique de donas en Rafaela. Es decir, gracias a la carrera de Dirección de Negocios tengo los conocimientos y las muchísimas herramientas para emprender. Me dio todo lo necesario para ser un emprendedor exitoso”, dijo Lucas Gauchat.

Sobre el final, los emprendedores coincidieron en que ante los grandes y fuertes cambios en los paradigmas, como que un trabajo ya no es para toda la vida o que las nuevas generaciones no se permiten estar encerrados nueve horas en una oficina, el emprender surge como una alternativa cada vez más codiciada.

“Emprender te da la libertad de tomar decisiones, tus decisiones, y eso es impagable”, aseguraron los jóvenes profesionales y emprendedores rafaelinos.