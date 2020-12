El 75% de la Auditoría Externa al municipio está finalizada Locales 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Este miércoles se concretó una reunión por tema auditoría externa al municipio, de la que participó el auditor seleccionado para el proceso, el CPN Leandro Chavarini, y los concejales Jorge Muriel, del Frente de Todos, Leonardo Viotti, del bloque de Cambiemos-UCR y Lisandro Mársico, del PDP, quienes fueron designados como integrantes de la Comisión de Seguimiento de la Auditoría Externa, que se realiza sobre 3 puntos principales: fondos y subsidios entregados por el Ejecutivo y contrataciones de personal.

El concejal Jorge Muriel contó al respecto que “fue una muy buena reunión en la que recibimos al auditor, que manifestó que el 75% de la auditoría ya está finalizada y que estaría en condiciones, si no pasa nada raro, de dar el informe antes de fin de año. Sabemos que estamos en una situación difícil, en la que quiero destacar que ponderó la predisposición del Ejecutivo, de todos los empleados y directores con los que tuvo que interactuar y que si bien se retrasó el comienzo de la auditoría, creemos que no va a ser necesario una prórroga”.

“Esto deja en claro que cuando muchas veces decían que el Ejecutivo no quería que lo auditen eso no era así y fue dicho por el propio auditor y lo observaron también Viotti y Mársico, que junto con Cecilia Gallardo, secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, formamos parte de la comisión”, finalizó el edil del PJ.