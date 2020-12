El porcentaje de suba propuesto llega a su votación sin consenso Locales 03 de diciembre de 2020 Redacción Por Esta mañana desde las 9 se realizará la sesión del Concejo, en donde se votará este proyecto fundamental para la gestión del Ejecutivo. La oposición considera excesivo el aumento propuesto en el actual contexto.

FOTO ARCHIVO JORGE MURIEL. El concejal justicialista dio a conocer su punto de vista.

Este jueves desde las 9 sesionará el Concejo Municipal, en donde uno de los proyectos más importantes que se debatirá y votará es el de la Ordenanza Tributaria 2021, que si bien se intentó que llegue al recinto de manera consensuada, no se logró. El proyecto en general no presentó mayores diferencias y las dudas que existían por parte de algunos ediles, fueron aclaradas en un encuentro del que participaron el secretario de Hacienda, Heriberto Lanfranco y el director de Finanzas, Horacio Moscardo.

Sin embargo, el porcentaje de aumento que arrojó la fórmula polinómica -que no es vinculante, sino que sirve como referencia- es del 16,4% y el valor de la UCM, pasaría de $2,92 a $3,40. Aquí surgen las diferentes posiciones, ya que la oposición le objeta al DEM, haber incorporado en el ítems referido al ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal, unos bonos. Por tal razón, y para acercar posiciones, el bloque de concejales del PJ propone sacar los bonos y que el aumento sea del 13,3 % , mientras que la oposición señala que pretende que la suba sea del 10%.

El justicialista Jorge Muriel explicó que “donde tenemos una gran diferencia es en el número de la tributaria, respecto al valor de la UCM y al valor que arroja la fórmula polinómica. Ahí en el ratio que le compete a la política salarial, el Ejecutivo incluye los bonos que se dieron, porque entiende que es parte de este ítems, pero la oposición lo cuestionó; este jueves se va a votar y va a ser una votación dividida y no con el consenso que esperábamos”.

“Es muy bajo lo que va a proponer la oposición que es un 10 %, y nosotros para poder limar esas diferencias proponemos quitar los bonos, y ahí nos daría entre un 13,30, 13,40 %, que sería un intermedio. Hoy llegaremos a la hora de la sesión con todas las negociaciones; vuelvo a repetir, este es el cálculo para la Unidad de Cuenta Municipal, para los próximos seis meses, cuando el aumento salarial va a tener una repercusión ahora porque es desde el 1° de diciembre y el municipio va a tener que hacer una erogación y no va a tener reflejado en el costo de la UCM, ningún tipo de incremento o por lo menos muy por debajo de lo estipulado”, dijo el concejal del PJ.

Muriel finalizó afirmando que “esta es la discusión de los últimos años, y como tantas veces dije, cuando pudimos consensuar la fórmula polinómica, era la herramienta ideal para sacar las discusiones del medio, ya que son discusiones políticas y la fórmula tiene rigor metodológico”.

Cabe señalar que el proyecto de Ordenanza Tributaria propuesto para el año 2021, presentado oportunamente , en su artículo 31, incorpora el valor de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) que regirá para el 2021.

Dicho coeficiente se compone de 50% del ajuste de las remuneraciones efectuadas en el período considerado para la categoría 15 del personal municipal; 10% por la variación operada en el período considerado del precio del gasoil grado 2, según datos publicados por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación para estaciones de servicio YPF de la ciudad de Rafaela; 40% por la variación del índice de precios mayoristas nivel general del INDEC.



MODIFICACIONES

DE LA OPOSICION

En el día de ayer, luego de que los distintos bloques de concejales expresaran su postura y se consensuaran algunas modificaciones a la tributaria 2021, se cerró el tratamiento del proyecto que se votará hoy en la primera sesión ordinaria de diciembre. El interbloque de Cambiemos y el PDP coincidieron en solicitar la introducción de una serie de cambios.

Por un lado, frente a la propuesta del oficialismo que proponía aumentar los tributos municipales un 16,3%, los concejales de la oposición solicitaron contemplar el momento crítico por el que atraviesa la economía de nuestro país, y del cual los rafaelinos no están exentos. Cabe recordar que en nuestra ciudad el valor de la tasa se actualiza cada 6 meses tomando como referencia para su incremento, la fórmula polinómica, la cual refleja en diferentes proporciones el aumento del gasoil, el salario municipal de los últimos 6 meses y el IPM (índice de precios mayoristas).

La fórmula polinómica es solo un valor de referencia a la hora de concretar el aumento, siendo potestad del Concejo Municipal la decisión final al respecto. En este sentido el interbloque manifestó que, si bien el Intendente asegura que el resultado de la polinómica arrojaría un 16,3% de aumento, no puede considerarse como aumento salarial el bono excepcional otorgado a los municipales en los meses de septiembre/octubre, por lo que la variable sueldo en dicha fórmula sería 0%. Por otra parte, en cuanto a la eliminación del fondo de asistencia educativa al que hacía referencia el proyecto, Cambiemos y el PDP expresaron enérgicamente estar en contra de esta decisión, llegando a un acuerdo con el oficialismo para seguir sosteniéndolo durante el próximo año. Además, se concertó en conjunto, incorporar a la “Tributaria 2021” un artículo específico que hace referencia a la moratoria para aquellos vecinos que en la actualidad no tienen declaradas algunas construcciones en sus terrenos, proyecto de ordenanza que en su momento había sido presentado por Cambiemos. Por otra parte, quedó pendiente la incorporación de un segundo artículo, también presentado como proyecto del bloque de Cambiemos, que busca reconocer al contribuyente cumplidor, contemplando el enorme esfuerzo que hicieron los vecinos de la ciudad que están al día con sus tributos, sobre todo en este 2020, son necesarias diferentes acciones de contención para mitigar el impacto de esta crisis, que afecta en mayor medida a los sectores más vulnerables. De este modo, quedó cerrado el proyecto de Tributaria que se votará este jueves en el Concejo Municipal de Rafaela.