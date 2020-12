Piden a Perotti por ley de Educación Sexual

La Red provincial por la Educación Sexual Integral (ESI), integrada por casi 40 espacios de participación ciudadana, planteó en un documento público su pedido al gobernador, Omar Perotti, para que incluya en el temario para tratar en sesiones extraordinarias de la Legislatura el proyecto de ESI. "No hay más tiempo! Educación Sexual Integral a extraordinarias", se reclama en el texto que lleva la firma del Frente por la ESI Rafaela y "Entre Pieles", también de esta ciudad.

"El proyecto de ley de Educación Sexual Integral provincial es una materia pendiente. Durante 2020 se aprobó en Diputados una propuesta que contó con amplio consenso de casi la totalidad de los bloques parlamentarios. Y el Senado también se apresta a abordar el tema. Es urgente que el Gobernador Perotti incluya esta iniciativa en la convocatoria a Sesiones Extraordinarias, y que ambas Cámaras alcancen un texto de consenso que garantice el derecho a la Educación Sexual Integral en toda la provincia, con perspectiva de género, diversidad sexual y derechos humanos", subraya el documento.

Tras plantear que "mucho es el ruido generado por las mentiras, falacias y fake news difundidas por sectores anti derechos en relación a la Educación Sexual Integral", la Red afirma que "después de la sanción de la ley 26.150 a nivel nacional, ocurrida en el año 2006, han sido múltiples los intentos de contar con una norma específica a nivel provincial, fortaleciendo el rol del Estado en su efectiva implementación en todo el territorio". Asimismo, destaca que "haciendo frente a muchas resistencias de sectores conservadores, la Legislatura provincial viene avanzando a paso firme en este debate, que puede dar un paso clave en las próximas semanas".

¿Por qué es tan importante la Educación Sexual Integral? se pregunta la Red. "Porque la ESI educa para la libertad, la autonomía y el placer, en el marco de los derechos humanos promoviendo el respeto a la diversidad, la inclusión y el derecho a vivir niñeces felices y libres de violencias y discriminación. Porque la ESI busca promover el conocimiento del propio cuerpo, como un territorio que debe ser respetado y no puede ser avasallado por nadie. Con estas nociones brindamos herramientas para la prevención del abuso sexual infantil", asegura.

También es importante "porque la ESI visibiliza todas las configuraciones familiares, a las diversas expresiones que asume la sexualidad, las desigualdades estructurales entre mujeres y varones, y el respeto a la diversidad humana en el amplio abanico que se presenta en la vida cotidiana, invitando a la no discriminación y a la inclusión efectiva, reconociéndonos diferentes y reconociendo el aporte que eso supone para la construcción de una sociedad plural y democrática". Y "porque la ESI es libertad, autonomía y cuidado, promoviendo relaciones libres de violencia física y sexual, vínculos sexuales o afectivos en los cuales lo que prime sea el consentimiento y el disfrute mutuo".

Más adelante señala que "dos medias leyes no hacen una ley". "Recientemente la Cámara de Diputadas y Diputados dio media sanción a un proyecto que fue fruto del consenso de casi la totalidad de los bloques parlamentarios. El texto aprobado se destaca por contemplar entre sus principales artículos que todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la provincia tienen derecho a recibir educación sexual integral laica, con perspectiva de género y diversidades sexuales en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal, privada, cooperativa y social. Esa iniciativa ya está en el Senado que, de acuerdo a nuestra Constitución, debe actuar como Cámara revisora y avanzar en su tratamiento. Es por ello que desde la Red provincial por la Educación Sexual Integral reclamamos a las y los legisladores de ambas Cámaras que consensúen un texto que permita destrabar una situación muchas veces vivida en la que, a pesar de contar con una media sanción para debatir, la otra Cámara inicia de cero el tratamiento de su propia iniciativa, dilatando plazos y no consiguiendo resultados concretos", indica. En otras palabras, el reclamo para los legisladores es que se pongan de acuerdo y legislen de una buena ver por todas.

Al respecto, sostiene que "no se trata de ver quién inició el debate, se trata de comprender que dos medias sanciones distintas (una en cada Cámara) no suman para lograr una ley, puesto que hoy lo que necesitamos es la Ley de Educación Sexual Integral sin demoras".

"Ahora decide Perotti. ESI a extraordinarias" desafía la Red al Gobernador. "A partir del 1 de diciembre comienzan en la Legislatura las Sesiones Extraordinarias y el Gobernador Omar Perotti tiene la facultad de incluir el tratamiento de la ley de Educación Sexual Integral provincial en el temario. Hace años que esperamos la aprobación de esta ley y, habiendo proyectos en tratamiento, es tiempo de dar valientemente un paso adelante", explica.

Por último, remarca que "el Gobernador de la provincia tiene en sus manos la decisión de extender los plazos para que finalmente la provincia cuente con una herramienta indispensable para garantizar los derechos de las infancias". "Muchos años hemos luchado y esperado, pero ya no hay más tiempo", concluye.