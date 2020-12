Ante la UIA, Perotti instó a aumentar las exportaciones de alimentos para personas Nacionales 03 de diciembre de 2020 Redacción Por El país tiene la "capacidad para dejar de exportar alimentos para animales y exportar alimentos para personas" dijo el Gobernador durante la tercera jornada de la “26 Conferencia Industrial”, organizada por la UIA en Santa Fe.

FOTO YOUTUBE ESCENARIO. Perotti habla desde una pantalla ante un auditorio montado en la misma planta de Liliana.

ROSARIO, 3 (NA). - El gobernador santafesino, Omar Perotti, expuso ayer ante la Conferencia de la UIA (Unión industrial Argentina), donde remarcó que el país tiene la "capacidad para dejar de exportar alimentos para animales y exportar alimentos para personas".

"Tenemos que pasar de exportar alimentos no solamente para animales, para vender alimentos para las personas. Siguiendo las pautas actuales de consumo, con respecto a la sustentabilidad, el cuidado ambiental y otras tendencias", planteó Perotti durante su intervención ante los empresarios.

A su vez, el mandatario de Santa Fe remarcó que se necesitan "más rutas, más ferrocarriles y más conectividad entre los distintos medios de transporte, para mejorar la logística".

"¿Cómo una PYME puede sostener vínculos e incorporar tecnología si no tiene recursos, si no se acerca lo que en su momento fueron la luz eléctrica, gas, rutas, y que hoy es la conectividad? Ese es el desafío de Santa Fe actualmente", advirtió. Y agregó: "Hay que romper las viejas dicotomías entre campo industria, empresas o trabajadores, y hasta petróleo o biodiésel. Hay que pensar en más. Es en el crecimiento, donde Argentina podrá aprovechar la complementariedad".

El mandatario santafesino dijo que “en esta instancia donde hay incertidumbre, deseo de estabilidad, estamos convencidos en Santa Fe que somos parte de algo grande, eso grande es la Argentina, y estamos en un buen camino de recuperación y crecimiento”. Tras repasar las políticas implementadas para el sector industrial durante los meses más álgidos de la pandemia, afirmó que “vienen cosas mejores”.

Perotti participó de la apertura de la tercera jornada de la conferencia anual de la UIA, aunque en forma virtual debido a que permanece aislado por contacto estrecho. La actividad se desarrolló esta vez en el establecimiento fabril de la empresa de electrodomésticos Liliana, en Granadero Baigorria, hasta donde llegaron el presidente de la Federación Industrial de Santa Fe, el esperancino Víctor Sarmiento, y el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas.

Por su parte, Sarmiento planteó ante el funcionario nacional el problema "muy serio" con los biocombustibles. "Santa Fe es una de las provincias que más aporta en la producción, tenemos 9 mil puestos de trabajo que dependen del sector y necesitamos políticas de corto, mediano y largo plazo que nos puedan asegurar la continuidad", sostuvo el dirigente esperancino.

Más allá del reclamo inicial, el titular de FISFE ponderó la "recuperación" al señalar que "el 63 % de nuestra industria

está en valores de pre pandemia y evidentemente este crecimiento que no esperábamos y que de golpe ha explotado, nos genera un problema con los insumos". "Esta reactivación ha hecho eso. No puedo dejar de mencionar este problema

fundamentalmente en el sector metalmecánico" sostuvo ante Kulfas a quien le pidió ayuda para generar una solución.



CRÉDITOS PARA PYMES

POR $500.000 MILLONES

El Gobierno apalancará créditos por $500.000 millones para las pymes el próximo año, en lo que será el "mayor programa de inclusión financiera en varias décadas", anunció Kulfas a su turno ante los industriales de la UIA. El funcionario dijo que "se tomó la decisión política de aumentar de 80.000 a 115.000 millones de pesos el Fondo de Cooperación (FOAR)", que permitirá alcanzar ese volumen de créditos respaldados, de medio billón de pesos.

El ministro confirmó que el año próximo se dejará de lado el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). "El ATP fue pensado para la pandemia porque era necesario una política de cobertura, como lo hicimos con la mitad de los salarios de la mitad de los trabajadores de la Argentina, que fue el programa más importante de apoyo al sector productivo de nuestra historia", señaló.

Agregó que ese programa fue "el puntal para sostener el sector productivo y el empleo" y dijo que el año próximo las empresas que necesiten ayuda financiera podrán recurrir al programa Repro II, que ejecuta el Ministerio de Trabajo.

"Hemos lanzado una nueva versión del REPRO, para empresas en crisis en 2021, en particular en turismo y en gastronomía y, de ser el caso, podría aplicarse en la industria. Junto con el financiamiento a tasa subsidiada, son los instrumentos que se van a utilizar para sostener el empleo y producción en las empresas que continúen afectadas por la pandemia", explicó.

Kulfas reiteró que la economía está "en una pequeña etapa de reactivación, pequeña pero reactivación al fin, con un escenario heterogéneo de crecimiento", y señaló que en la provincia de Santa Fe "dos de cada tres empresas ya están produciendo en los niveles pre pandemia".

Dijo que "en adelante el camino es producir más en la Argentina y poder exportar más". El ministro dijo que para impulsar las exportaciones "son varias las medidas que hemos implementado, otras las estamos trabajando y están en fase de estudio".

Resaltó que se cambió el sistema de incentivos a la producción, al recordar que el anterior gobierno "premiaba más con reintegros a exportaciones de insumos y bienes intermedios que a los bienes con mayor valor agregado". Destacó que ese cambio benefició al 40% de las industrias por la reducción de derechos de exportación y cerca del 70% en términos de aumento de reintegros".

Kulfas anunció también que el próximo año se implementará un programa para capacitar a "cerca de 15 mil pymes, para generar nuevos exportadores, y estamos trabajando con la Cancillería para ganar nuevos mercados internacionales, y también vamos a apoyar el desarrollo de proyectos exportadores".