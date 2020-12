"Salí por mis hijos", dijo Grosjean Deportes 02 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Romain Grosjean habló por primera vez tras salvar su vida del infierno de llamas provocado por una impactante explosión el pasado domingo en el Gran Premio de Bahréin.

"Vi venir la muerte", resumió. La voz de Romain Grosjean se hizo pública tras salvar su vida de un estallido que lo envolvió en un interminable fogonazo durante el GP de Fórmula 1 de Bahréin. "Salí por mis hijos", afirmó.

"No sé si la palabra milagro existe o si se puede usar, pero en cualquier caso diría que no era mi momento. Pareció mucho más de 28 segundos. Veo que mi visera se vuelve naranja, veo las llamas en el lado izquierdo del coche. Pensé en muchas cosas, incluido Niki Lauda, ​​y pensé que no era posible terminar así. Ahora no, no podría terminar mi historia en la Fórmula 1 así. Luego, por mis hijos, me dije a mí mismo que tenía que salir. Metí las manos en el fuego, así que claramente sentí arder el chasis. Salí, y luego sentí que alguien tiraba de mi mono, así que supe que estaba fuera", finalizó Grosjean.