"De extrema gravedad", para el área de Deportes

BUENOS AIRES, 2 (NA) - La Secretaría de Deportes de la Nación manifestó ayer su "preocupación y dolor" tras los mensajes "discriminatorios" de algunos jugadores de la Selección argentina de rugby, Los Pumas, y dijo que esas expresiones "son de extrema gravedad por su contenido misógino y racista".

La entidad se expresó a través de un comunicado que tituló "Por un deporte libre de discriminación", en el cual indicó: "La Secretaría de Deportes de la Nación manifiesta su preocupación y dolor por los mensajes discriminatorios expresados, a través de las redes sociales, por varios jugadores de nuestra Selección nacional de rugby hace un tiempo atrás". "A pesar de que las expresiones tienen varios años de antigüedad son de extrema gravedad por su contenido misógino y racista. Vestir la camiseta de nuestro país es mucho más que jugar, y estos dichos no deben ser pasados por alto", añadió.

En tanto continuó: "Trabajamos a diario para construir el deporte argentino que soñamos, justo, seguro, libre de violencia y discriminación. Es por ello que es necesario un ejercicio de reflexión y acción sobre estos últimos acontecimientos que dañan al deporte y a nuestra sociedad en su conjunto". "Reafirmamos nuestro compromiso para continuar trabajando junto a nuestras federaciones nacionales e instituciones deportivas con la convicción de que las expresiones y prácticas discriminatorias no nos representan", culminó el comunicado.

De esta manera, la Secretaría de Deportes de la Nación se expresó luego de que varios integrantes del equipo quedaron en el ojo de la tormenta por unos mensajes discriminatorios que escribieron años atrás en la red social Twitter, que fueron fuertemente repudiados el lunes.



SANCIONES

Luego de que salieron a la luz los citados mensajes, la Unión Argentina de Rugby (UAR) anunció que decidió quitarle la capitanía a Pablo Matera, que además quedó suspendido momentáneamente junto a Guido Petti y Santiago Socino para actuar en Los Pumas, a raíz de los "comentarios discriminatorios y xenófobos" que aparecieron en redes sociales.

Ante esto, el ex jugador del seleccionado argentino Horacio Agulla utilizó la misma plataforma para cuestionar el accionar de la UAR y defender a los jugadores. "No se justifican los tweets de mis amigos Pablo Matera y Guido Petti, pero tampoco se puede pegar como se está haciendo por tweets que se hicieron hace 9 años, ya pidieron disculpas, la gente crece, madura y mejora. La Unión Argentina de Rugby está haciendo la más fácil, basta de agacharse", señaló Agulla.