River y Racing a cuartos
02 de diciembre de 2020
COPA LIBERTADORES

FOTO NA CON LO JUSTO. River no tuvo definición, pero pasó.

River avanzó ayer a los cuartos de final de la Copa Libertadores al vencer a Athlético Paranaense de Brasil por 1 a 0, en el estadio "Libertadores de América", tras el 1 a 1 de la semana pasada en el partido de ida en Curitiba. El elenco de Marcelo Gallardo, que tuvo las situaciones de gol más claras a lo largo del juego pero se topó con el arquero Bento, quien mostró un nivel superlativo, se quedó con el triunfo a partir de un penal que falló el uruguayo Nicolás De La Cruz y luego logró capitalizar en el rebote al mandar el balón a la red, a los 38 minutos del complemento.

De esta manera, River se impuso con un resultado global de 2 a 1, después de igualar 1 a 1 en tierras brasileñas, y se clasificó a la próxima fase, donde enfrentará al ganador de la serie entre Independiente del Valle de Ecuador y Nacional de Uruguay, que empataron 0 a 0 en el primer choque y se volverán a cruzar este miércoles, a las 19:15, en Uruguay.

El equipo de Núñez careció de efectividad en la primera parte, pese a contar con varias chances de abrir el marcador, debido a la gran actuación de Bento, el arquero de 21 años que fue titular a raíz de que Santos y Jandrei, los dos que se encuentran por delante en la consideración del DT Paulo Autuori, dieron positivo en coronavirus junto a otros nueve compañeros.

Sin embargo, al juvenil -que no tenía suplente en su puesto en el banco- no le pesó la responsabilidad y mantuvo la valla en cero durante gran parte del cotejo, hasta que cerca del final, a los 37 minutos, el árbitro Jesús Valenzuela sancionó penal por una falta sobre el delantero Rafael Santos Borré luego de un desborde de Jorge Carrascal. Un minuto más tarde, De La Cruz ejecutó la pena máxima pero la pelota impactó en el palo, luego en Bento y nuevamente en el poste, para que le quede servida al uruguayo que anotó el tanto de la victoria y liquidó la serie, más allá de que a los de Gallardo les bastaba con el 0 a 0 para seguir en el certamen. Los cuartos de final de la Copa Libertadores se llevarán a cabo en las próximas dos semanas: si pasa Nacional, River definirá como visitante, a la inversa de lo que ocurrirá si el vencedor de la serie entre uruguayos y ecuatorianos es Independiente del Valle.



MARACANAZO DE RACING

Racing tuvo anoche su "Maracanazo" y eliminó en la definición por penales a Flamengo por 5 a 3, luego de terminar igualados 1 a 1 en el tiempo reglamentario, y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El héroe de la noche fue el arquero Gabriel Arias quien le contuvo el penal a William Arao, mientras que todas las ejecuciones de "La Academia" fueron convertidas. Ahora Racing espera al rival de la serie que este miércoles comenzarán a definir Inter de Porto Alegre y Boca, en el Beira Río, en el partido de ida de los octavos de final.

El gol del conjunto argentino fue marcado por el defensor Leonardo Sigali, a los 20 minutos del segundo tiempo, pero en el último instante igualó William Arao de cabeza para el local. El equipo carioca se quedó con un hombre menos por la expulsión del zaguero Rodrigo Caio, a los 19 de la parte complementaria.

En el partido de ida disputado en Avellaneda habían igualado 1 a 1, por lo que el empate sin goles no le servía a la "Academia" para seguir en competencia. Los goles de Racing en la definición por penales fueron convertidos por: Lisandro López, Matías Rojas, Leonardo Sigali, Carlos Alcaraz y el último de Dominguez.