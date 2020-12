"Lo único que quiero es que no me perjudiquen" Deportes 02 de diciembre de 2020 Redacción Por Así se expresó el dirigente Ricardo Castro en radio La Red de Buenos Aires, tras el pésimo arbitraje de Luis Lobo Medina

FOTO ARCHIVO MOLESTO. Castro admitió que ante estas situaciones dan ganas de dejar el fútbol.

Ricardo Castro, vicepresidente de Atlético de Rafaela y presidente del fútbol profesional, aseguró ayer que el penal que le dieron a Deportivo Riestra fue "una risa" durante el empate del lunes por 3 a 3 como visitante, en el inicio de la Zona Campeonato II de la Primera Nacional. "El penal que les dieron fue una risa. Estamos un poquito cansados. Esto no es lo que yo viví en el fútbol, estoy pensando en dejar, me cansó", reconoció Castro en radio La Red de Buenos Aires, que reprodujeron la agencia Télam y varios sitios de ascenso nacionales.

"Estamos muy dolidos pero mirando el partido del lunes con Tigre. Al árbitro le dije que vaya al vestuario y que vea a los chicos llorando porque les robaron", comentó el directivo sobre el diálogo final con el árbitro Luis Lobo Medina.

De hecho, Castro, que en junio también criticó a Riestra por entrenarse durante la prohibición por la pandemia del coronavirus, prefirió callarse para "no verse más perjudicado" en los próximos partidos.

"Jamás me voy a meter con los clubes, pero en realidad algo habíamos advertido con la designación del árbitro. La verdad que no quiero hablar, tengo miedo después de ser perjudicado. Lo único que quiero es que no me perjudiquen", acotó.

Atlético de Rafaela recibirá el lunes, a las 17.10, a Tigre, el único que ganó en la zona y lo tiene como líder, en medio de las críticas que lo vinculan como beneficiario del nuevo formato de la competición, que reemplaza al anterior que se dio por finalizado cuando restaban nueve fechas para terminar.

Finalmente, manifestó que "no vivo del fútbol, Atlético Rafaela es mi vida. A veces tenemos miedo de las represalias, este mundo tan raro que esta dando vuelta". Hoy la Primera Nacional da mas premios que la Liga, es un torneo apasionante, mejorémoslo de a poco, no lo ensuciemos".