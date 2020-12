La mataron de un tiro en la cara Policiales 02 de diciembre de 2020 Redacción Por Como muchos pobladores del extremo Norte del país, la joven salteña asesinada incursionaba en la actividad de los bagayeros, quienes transportan a pie mercadería a un lado y al otro de la frontera con Bolivia, generalmente por caminos ilegales. En primera instancia no se había establecido las causas del asesinato de la menor, ni se informó sobre detenciones o sospechosos identificados.

SALTA, 2 (NA). - Una adolescente de 15 años fue encontrada asesinada de un disparo en el rostro en un canal de desagüe de la localidad salteña de Salvador Mazza, en la zona Norte de la provincia.

El hallazgo del cuerpo de Liz Elizabeth Flores se produjo en el canal situado frente a las vías del ferrocarril y a unos cien metros de la ruta nacional 34, entre los barrios Justo Juez y Belgrano, de esa localidad situada a 416 kilómetros al Norte de la ciudad de Salta y en la frontera con Bolivia.

Según la información difundida por el diario El Tribuno, la adolescente había salido de su domicilio en el barrio La Pista, y horas después ante su ausencia comenzó a ser buscada por sus familiares.



EL HALLAZGO

Finalmente, la joven fue encontrada muerta, sumergida boca abajo, en el canal que se había llenado por las intensas lluvias recientes.

La chica tenía puesta la ropa con la que había sido visto por última vez por sus familiares.

Según se supo, como muchos pobladores del extremo norte del país, la joven asesinada incursionaba en la actividad de los bagayeros, quienes transportan a pie mercadería a un lado y al otro de la frontera con Bolivia, generalmente por caminos ilegales.

Por el momento no se había establecido las causas del asesinato de la menor y no se había informado de detenciones, ni al menos sospechosos identificados.



INVESTIGACION

Al frente del caso quedó el fiscal Pablo Cabot, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas del Departamento Judicial de Tartagal.

Trascendió que los investigadores no descartan ninguna hipótesis, uno de los cuales es que el crimen haya estado vinculado con la actividad de la menor.

"Es un hecho extremadamente violento", expresó a la prensa el fiscal Cabot, en torno al caso que le tocó instruir.