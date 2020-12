Se hacía pasar por un fiscal para solicitar coimas Policiales 02 de diciembre de 2020 Redacción Por Un sujeto fue detenido por la Policía en una allanamiento en Morteros, provincia de Córdoba. Está acusado de haber pedido sumas de dinero a la familia de un imputado, a cambio de recibir beneficios. Una parte del dinero debía entregarse en Arrufó.

Un allanamiento en la cordobesa población de Morteros, posibilitó a personal policial de investigaciones de la provincia de Santa Fe, precisamente trabajando en el vecino departamento Las Colonias, poder detener a un delincuente que desde el 30 de octubre de 2019 al menos se hacía pasar por Francisco Cechini, de la ciudad de San Javier.



ANTE LA JUSTICIA

Se trata de un hombre identificado como H. M. J., el cual junto con su pareja, una mujer llamada C. A. H. se valieron de la falsa identidad, para obtener dinero a cambio de realizar supuestos beneficios a un hombre que atraviesa un conflicto con la Justicia penal.

De acuerdo a un informe de Aire de Santa Fe, ambos quedaron detenidos a disposición de la Justicia provincial, para su posterior imputación en los tribunales de Santa Fe.

Dicha acusación será formalizada hoy, a partir de la hora 11, y estará a cargo de dos fiscales de Delitos Complejos.



LO INVESTIGADO

La investigación surgió el 30 de octubre pasado, cuando personal de la Fiscalía regional de Santa Fe recibió un pendrive que contenía una serie de archivos de audio en donde un supuesto fiscal -Cechini- le solicitaba 50.000 pesos a una pareja, para mejorar la situación procesal de su hijo que se encontraba detenido por la comisión de un delito en la ciudad de San Javier.

La situación fue presentada ante el fiscal regional, Carlos Arietti, quien por medio de dos fiscales ordenó que se determine si el hombre que aparecía en los diálogos, era justamente el titular de la Fiscalía de San Javier.



NO ERA CECHINI

Con el devenir de la investigación los policías actuantes esclarecieron que Cechini jamás había realizado tal pedido de coima, sino que quien lo había realizado era un audaz estafador que se hacía pasar por el funcionario judicial, y que junto con su pareja lograba cometer el ardid criminal.



LO QUE HACIAN

Mediante de una serie de entrevistas y peritajes, los investigadores comprobaron que los simuladores se contactaban con la familia de un imputado desde diferentes números telefónicos, y que haciéndose pasar por el "fiscal Cechini" les solicitaba 50 mil pesos y que la mitad sea transferida a una cuenta bancaria y la otra sea entregada a un supuesto "secretario" de la Fiscalía, en la localidad de Arrufó.

La situación comenzó a ser reconstruida y derivó en que la pareja estaba conformada por H. M. J. y C. A. H., los cuales residían en una modesta vivienda de Ayacucho al 1000 de la localidad de Morteros, en la provincia de Córdoba.