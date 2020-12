Barletta recorrió localidades de la región y visitó Rafaela Locales 02 de diciembre de 2020 Redacción Por El dirigente radical busca conformar un amplio espacio político y mantuvo encuentros con presidentes comunales y dirigentes locales, entre ellos los concejales de la UCR, Leonardo Viotti, Germán Bottero, Alejandra Sagardoy y Miguel Destéfanis; también estuvo el vicepresidente del partido, Iván Viotti.

FOTO PRENSA UCR JUNTOS. Bottero, Sagardoy, Leo Viotti, Barletta, Iván Viotti y Destéfanis en el centro rafaelino.

El ex intendente de Santa Fe y ex embajador de Uruguay durante el gobierno de Macri, Mario Barletta, volvió a la región, donde visitó las localidades de San Vicente, Presidente Roca, Bahuer y Sigel y se reunió con sus presidentes comunales. Luego llegó a Rafaela donde mantuvo un encuentro con el vicepresidente de la UCR Rafaela, Iván Viotti, y los concejales radicales, Leonardo Viotti, Germán Bottero, Miguel Destéfanis y Alejandra Sagardoy.

Barletta aprovechó para hablar de diferentes temas, fundamentalmente del impacto de la pandemia en el sector productivo y en la educación: “hemos charlado bastante en muy buenas reuniones, con la intención de tener en claro cómo la cuarentena y los problemas económicos, educativos y de todo tipo han afectado a los distintos lugares de nuestra provincia. La verdad es que me da una sana envidia las diferencias que son evidentes respecto a cómo se vive en esta región si comparamos al menos como uno vive en la ciudad capital, en Santa Fe. Aquí hay un fuerte vínculo con todo lo que significa la actividad agropecuaria que no se ha visto afectada, y como sí ocurrió en los espacios comerciales”.



DURAS CRITICAS POR EL

NO REGRESO A LAS AULAS

“Fuimos el único país del mundo que no ha regresado a clases y por supuesto que veo muy mal las medidas adoptadas en primer lugar por el gobierno nacional, llamativamente transformando al país federal en un país unitario, porque la totalidad de los gobernadores y al menos hablo del nuestro, no dijo ni una palabra respecto a la decisión de, a partir del 16 de marzo, cerrar totalmente las escuelas, cuando nosotros teníamos una situación totalmente diferente a lo que pasaba en Buenos Aires. En función de lo que ocurría allá tomó una decisión idéntica en todo el país. En San Vicente me contaron que hasta septiembre no había habido ningún caso, con lo cual no se entiende porque resignamos la atribución que tenemos en cuanto a la educación, sin decir nada”, dijo Barletta.

Además el dirigente dijo que esto ha generado muchísimos problemas, e incluso contó que se enojó mucho y organizó una clase pública “para hacer un poco de lío”.



FUTURO POLITICO

Mario Barletta al ser consultado por su futuro político de cara al 2021, año de elecciones legislativas, indicó que “estamos en el armado de un espacio político plural, pero principalmente, estamos trabajando y abocados en los temas que le interesa a la gente; hablamos de educación y hemos presentado un proyecto vinculado a la conectividad para todas las escuelas santafesinas, que con el 10% de los plazos fijos que tiene la provincia se podría pagar. Yo se lo entregué en mano al gobernador, se aprobó en la Cámara de Diputados y sin embargo el gobernador avanzó con un proyecto propio de 100 millones de dólares, endeudando a la provincia y que no tiene ningún sentido. Nosotros teníamos en cuenta a los prestadores locales y lo que impulsa el gobierno no tiene en cuenta nada de lo que han hecho quienes prestan este servicio en distintas partes del territorio provincial”.

“El año siguiente me va a encontrar en donde me encuentra este año, como profesor de la Universidad, como monotributista asesorando a una empresa y en política en el armado de un espacio nuevo, donde nos reúna a todos los que tenemos denominadores comunes, iguales principios en cuanto a la cultura del trabajo o respecto a dar oportunidades para una educación de calidad para todos. Yo creo que entre el radicalismo, el socialismo, la coalición cívica, el PRO; podemos sentarnos a una mesa donde no empecemos por las diferencias porque si no, nos vamos a enredar, pero sí empezando por las coincidencias; esto es lo que nos piden los santafesinos, júntense, trabajen unidos, para lograr un proyecto que ponga a la provincia de Santa Fe en donde debería estar”, sentenció.

Finalmente el dirigente radical puntualizó que “esta es una provincia increíblemente rica, con un sinnúmero de posibilidades, con una capacidad de producción primaria enorme, con una capacidad industrial y de emprendedores, con recursos naturales como el río Paraná y sin embargo seguimos con niveles de pobreza que no son compatibles con la potencialidad que tiene Santa Fe”.