Rafaela se suma a la Campaña Locales 02 de diciembre de 2020 Redacción Por Con el objetivo de prevenir y detectar el VIH se realizan desde este martes 1 y miércoles 2 de diciembre testeos gratuitos y confidenciales. Además desde el jueves 3 el Hospital “Doctor Jaime Ferré” contará con testeo rápido.

FOTO COMUNICACION SOCIAL MEDICOS. Racca y Cappello dieron a conocer los avances de este virus que hace años viene afectando a la población mundial.

Este 1º de diciembre, se conmemora en todo el planeta el Día Mundial de Lucha contra el Sida. La fecha recuerda el primer diagnóstico de esta enfermedad ocurrido en 1981 y el lema de este año es "solidaridad mundial, responsabilidad compartida”. En ese marco, los equipos de la salud de la Municipalidad de Rafaela y el Hospital “Doctor Jaime Ferré” se suman a la campaña de concientización “Una prueba por la vida” con el objetivo de dar a conocer los avances contra la pandemia de VIH/Sida causada por la extensión de la infección.

La campaña, en la ciudad, es encabezada por el subsecretario de Salud del Municipio, Martín Racca, y la coordinadora de Epidemiología de la Región 2 de Salud de la Provincia de Santa Fe, Sandra Capello. Al respecto, Martín Racca explicó que “el VIH SIDA es una enfermedad transmitida por un virus que, más allá de la presencia del coronavirus, sigue siendo una epidemia”. El secretario comentó que “la idea es transmitir conductas preventivas, seguras y, en función de esto, se tomó a este día como emblema”.



UNA PANDEMIA VIGENTE

Por su parte, Sandra Capello dijo que “en realidad el VIH es pandemia que comenzó en los años '80 y sigue vigente. Se transmite por un virus y es una enfermedad que se transmite y no contagio porque, para que pase de una persona a otra, tiene que haber conductas y consentimientos de determinadas prácticas poco seguras”. Capello aseguró que actualmente “el único modo de prevención continúa siendo el uso del preservativo porque, no solo previene el VIH sino también otras afecciones de trasmisión sexual como sífilis y gonorrea que no solo se mantienen sino que, en algunos meses, aumentaron levemente”.



TESTEOS

Con respecto a los testeos, la epidemióloga mencionó que "no se pueden hacer de forma masiva debido a la pandemia por COVID-19 que nos obliga a seguir cuidándonos y fue por ello que complementamos acciones en distintos puntos de nuestra ciudad". Capello explicó que para la realización de los testeos "no es necesario estar en ayuna, no es obligatorio presentar orden médica ni tampoco ser mayor de edad". Además, detalló que "esto es parte de una estrategia que surgió hace un tiempo y que posibilita a cualquier persona realizarse el test y, en particular, tener el virus suprimido durante el mayor tiempo posible en quienes sean portadores".



EDADES AFECTADAS

En cuanto a la franja más afectada por el VIH SIDA “la de entre 20 y 45 años sigue siendo la que más se diagnostica. Eso no quiere decir que no haya adultos mayores en tratamiento”, dijo. De hecho, “se ve mucho en el adulto mayor porque la expectativa de vida subió y esta enfermedad se transformó en crónica ya que la persona aprende y convive con el VIH”. Finalmente, la médica remarcó que “también se ve en adolescentes jóvenes porque el inicio de las relaciones sexuales son a edades más tempranas, por lo tanto, hay que reforzar todos los cuidados en esa franja etario Desde ya que, en la mujer embarazada su detección es obligatoria y eso provocó que disminuya la transmisión vertical”.



CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION

Este miércoles 2 de diciembre la actividad se desarrollará en el Centro de Salud Nº 11, de Campoamor y Luis Maggi, en el horario de 9:30 a 11:30. Por otra parte, a partir del jueves 3 de diciembre, el Hospital “Doctor Jaime Ferré” contará con testeo rápido de VIH. Todas aquellas personas que deseen realizarse el test, podrán acercarse al consultorio de Infectología, de lunes a jueves de 11 a 12 horas, sin turno previo. En todos los casos, los asistentes podrán acceder a un testeo rápido ya que el VIH se puede detectar mediante dichas pruebas de diagnóstico rápido que proporcionan resultados el mismo día. Esto facilita enormemente el diagnóstico precoz y la vinculación con el tratamiento y la atención. Asimismo, se distribuirán preservativos ya que el uso de los mismos es el método más eficaz para no contraer el virus. También, folletería con el objetivo de concientizar sobre las formas de prevención, y al mismo tiempo, combatir el estigma y la discriminación hacia personas VIH positivas.



EN LA PROVINCIA

Mientras tanmto, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, la provincia continuó con la campaña “Una prueba por la vida”. En ese marco, se realizaron diferentes actividades de prevención y concientización en distintas ciudades, entre ellas Rosario y Santa Fe. Estas actividades fueron programadas en las diferentes regiones, teniendo en cuenta que esta fecha es una oportunidad para concienciar, educar y mejorar la comprensión del VIH como un problema de salud pública mundial.