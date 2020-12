Lombardo y Kujawinski asumieron en el Gabinete del Intendente Locales 02 de diciembre de 2020 Redacción Por El sencillo acto se llevó a cabo en el despacho de Intendencia. Estarán al frente de la Secretaría de Gobierno y Participación y de la Subsecretaría de Comunicación y Vinculación Institucional, respectivamente. “Son áreas que necesitamos para estar bien cerca de los vecinos y vecinas”, destacó Luis Castellano.

FOTO COMUNICACION SOCIAL FUNCIONARIOS. Castellano durante el acto de juramento que se realizó ayer en el Despacho de la Intendencia.

Este martes, el intendente Luis Castellano tomó juramento a los dos nuevos integrantes de su Gabinete. Ellos son el secretario de Gobierno y Participación, Marcelo Lombardo; y el subsecretario de Comunicación y Vinculación Institucional, Luis Kujawinski.

Una vez concluido el acto que se llevó a cabo en el despacho de Intendencia, Luis Castellano destacó la confianza en ambos y expresó: “Hay dos áreas en las que debemos seguir trabajando en esta nueva etapa, que son la Secretaría de Gobierno y Participación que quedó vacante, y la Subsecretaría de Comunicación y Vinculación Institucional. Las necesitamos para estar bien cerca de los vecinos y vecinas y trabajar muy fuerte en los diálogos para llegar a ellos con cada uno de los proyectos que tenemos programados”.

También dijo que “la ciudad, a pesar de la situación muy difícil que hemos vivido por la pandemia, está comenzando a salir de a poco. No quiere decir que el proceso esté terminado, pero tenemos que volver a poner en marcha el plan de gobierno que teníamos programado y volver a apuntar hacia el futuro”.



MIRADA HACIA EL FUTURO

Después de prestar juramento, Marcelo Lombardo afirmó: “Es un honor enorme poder sumarme a este equipo de trabajo y, sobre todo, a esta Secretaría. Este honor conlleva una responsabilidad y a ella me estoy sometiendo con toda la voluntad, las ganas y el deseo de poder cumplir la tarea de la manera en que la ciudadanía de Rafaela se lo merece”.

“Quiero agradecer al Intendente por la confianza depositada, a todos aquellos que de alguna manera comparten el camino dirigencial que uno viene transitando y que me han mostrado en todo momento su respaldo ante esta designación. Y por supuesto, previo a todo este análisis siempre existe la charla familiar. Por eso, un agradecimiento enorme a mi familia que me va acompañar en este nuevo desafío”, agregó.

Además, señaló: “Lo que viene hacia delante es importante. Creo que necesitamos tener una mirada hacia el futuro y encontrar canales de vinculación y de coincidencias. Esto es lo que más me anima porque encuentro, justamente, en nuestro Intendente a un conductor que interpreta mi manera de pensar, los mismos lineamientos que siento”.



ESTAR CERCA DE LA GENTE

A su turno, Luis Kujawinski manifestó que “es un honor formar parte del equipo del Intendente, a quien agradezco su confianza. Es algo que requiere un desafío grande, vamos a trabajar mucho, vamos a estar cerca y esperemos que la pandemia lo permita para volver a tener esos vínculos que tanto nos gusta a los rafaelinos, el estar cerca, el charlar cara a cara”. “Las herramientas que utilizamos en este último tiempo nos permitieron estar en contacto, pero para nosotros la cercanía y el vínculo con los rafaelinos es clave. Nosotros entendemos la política de esa manera y en eso vamos a estar trabajando”, reflexionó. El Subsecretario comentó que “hace 15 años que trabajo en la Municipalidad, soy empleado de planta permanente, entré en 2006. Hay compañeros como Amalia Galantti, Daniel Fruttero, Diego Peiretti, Myriam Villafañe y Cecilia Gallardo que entramos más o menos en la misma época y hoy formamos parte de un Gabinete y tenemos mucha experiencia en lo que es el andar municipal”. “Ahora debemos llevar y replicar todo lo que aprendimos a la función que nos corresponde. No quiero olvidarme de ninguno de los que hicieron posible que hoy esté acá. Fueron muchas personas a los que uno le sacó tiempo, familia, amigos pero uno siente la función pública y siente la política y el hacer bien a la gente”, finalizó el funcionario.