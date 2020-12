Se busca consenso para dar despacho al proyecto de Tributaria

Esta mañana a las 8.30 arranca la reunión de comisión de Hacienda en el Concejo, donde los ediles terminarán de analizar la Tributaria 2021 y el porcentaje de aumento que arroja la fórmula polinómica, que es del 16,3%.

El concejal Leonardo Viotti al ser consultado respondió que “hay una propuesta por parte del Ejecutivo que tiene que ver con aumentar en el próximo periodo el 16,3% todos los los impuestos locales, no sólo la tasa sino también el resto de los tributos locales. Vamos a discutirlo, lo tenemos que definir porque es la propuesta del DEM pero no es directo, por lo cual la discusión final la vamos a tener en el Concejo. La idea es poder tener una definición tomada de acá el jueves, si sale todo bien vamos a poder estar votando la Ordenanza Tributaria en la sesión de esta semana”.

“Esta es una herramienta que define todos los tributos que se van a cobrar por parte del municipio el próximo año y el monto específico de la tasa. Hasta acá ese porcentaje es la propuesta del intendente, veremos si finalmente sale así o no. El número es más o menos lo que esperábamos, lo técnico y las definiciones específicas del cálculo están en manos de los técnicos del municipio, luego acá daremos la discusión y veremos si ese es el número final o es menos, porque algunos concejales ya han expresado de manera informal, que tal vez este no sea el momento de aumentar en esos términos. Reitero, el intendente propuso eso, nosotros analizaremos finalmente qué hacemos”, afirmó el edil de Cambiemos.

Por su parte el concejal del oficialismo, Jorge Muriel, manifestó que “la intención es poder cerrarla esta mañana si logramos consenso, para votar este jueves. El número no debería tener discusión, pero vamos a ver qué dice la oposición; es un porcentaje netamente ajustado a la realidad y que le va a permitir al Ejecutivo por lo menos durante los próximos seis meses, mantener el valor de la UCM. Esperemos que haya consenso y no aparezca ningún planteo raro”.



OTRO DESPACHO

PARA LA SESION

Ayer por la mañana los concejales dieron despacho a un proyecto de Ordenanza sobre Donación de terrenos Conc. Nº 330/331, donde se expresa la aceptación y el agradecimiento ante la donación efectuada por el Señor Daniel Basano en su calidad de fiduciario del “Fideicomiso Altos del Sur I” de Ocho (8) fracciones de terreno propiedad de la firma ubicadas en parte de las Concesiones 330 y 331 de esta ciudad, para ser destinadas a ensanche de calle Rafael Actis y prolongación de calle Monseñor José Marozzi (desde calle Constitución hasta prol. de calle Aarón Castellanos), prolongación de calle Don Orione (desde calle Constitución hasta prol. de calle Melvin Jones), ensanche de calle Constitución, prolongación de calle Intendente M.E. Giménez y Melvin Jones (desde ensanche calle Rafael Actis hasta prol. de calle Don Orione ) y prolongación de calle Córdoba y calle Aarón Castellanos (entre ensanche de calle Rafael Actis y prol. de calle Monseñor José Marozzi),correspondientes a la Concesión 330; ensanche de calle Rafael Actis (desde ensanche de calle José Beltramino hasta prol. de calle Gral. Mosconi), prolongación de calles Don Orione (entre ensanche de calle José Beltramino y ensanche de calle Benito Anduiza), prolongación de calle Mahatma Gandhi (entre prol. de calle Ruben Darío y ensanche de calle Benito Anduiza), prolongación de calle Julio Cortázar desde calle Benito Anduiza y 49,60 metros hacia el Oeste, ensanche de calle José Beltramino y prolongaciones de calles Benito Juárez, Futura Calle Pública, Futura Calle Pública y Simonetta (entre ensanche de calle Rafael Actis y prol. de calle Don Orione), prolongación de calle Ruben Darío y Gral. Mosconi (desde ensanche de calle Rafael Actis hasta prol. de calle Mahatma Gandhi) y prolongación de calle Benito Anduiza (entre prol. de calle Don Orione y prol. de calle J. Cortázar.