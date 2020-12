El fiscal Vigo apartado de una causa donde es investigado Policiales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por LA INVESTIGACION EN LA “CAUSA PODIO” CONTINUA BAJO LA DIRECCION DE LA FISCAL REGIONAL INTERINA DE ROSARIO

FOTO ARCHIVO DIEGO VIGO. El fiscal regional de Rafaela quedó al margen del legajo de investigación donde se lo acusa de irregularidades.

En relación a la denuncia penal presentada por la rafaelina María Victoria Podio, ante el fiscal general de la Provincia, Dr. Jorge Baclini, donde esta acusa al fiscal regional de Rafaela Dr. Diego Vigo de haber “armado” denuncias en contra de su hermano Carlos María Podio Barreiro por diferentes cargos que lo mantienen privado de su libertad; hubo novedades en las últimas horas.

Se recuerda que María Victoria Podio acusa a Vigo de múltiples irregularidades y delitos, según ella misma califica provisoriamente en su denuncia como “abuso de autoridad”, “falsedad ideológica”, “fraude”, “eliminación o adulteración de pruebas”, y hasta una supuesta “privación ilegítima de la libertad”, solicitando al Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, que investigue al fiscal regional de Rafaela, Diego Vigo por esos cargos.

En la víspera el fiscal general de la provincia Dr. Jorge Baclini dio curso a procedimientos administrativos, donde se resuelve el apartamiento del fiscal Vigo de esta causa hasta tanto se sustancie y finalice una investigación pormenorizada de los hechos que lo involucran.

De comprobarse la existencia de los mismos, las derivaciones son impensadas, ya que se podría dar continuidad a un legajo de investigación penal preparatoria contra Vigo, llamar a audiencia imputativa o cualquier otra resolución interna que pueda adoptar Jorge Baclini, según se desprenda de las investigaciones, a partir de hoy formalmente a cargo de la Dra. Angela Capitanio de la Unidad Fiscal Rafaela, bajo la tutela y supervisión de la Dra. María Eugenia Iribarren -Fiscal Regional interina de la 2ª Circunscripción Judicial Rosario-.

Esto significa que en esta causa solamente, la fiscal Capitanio responde a un solo superior que es la Dra. María Eugenia Iribarren, y no al fiscal regional Diego Fernando Vigo, quien está siendo investigado.



RESOLUCION

El texto completo de la Resolución tomada por el fiscal Baclini señala que, “por recibida contestación de traslado por parte del Dr. Diego Fernando Vigo -Fiscal Regional de la 5ª Circunscripción Judicial-. En atención a los antecedentes obrantes en las presentes actuaciones y lo manifestado por el Dr. Vigo, corresponde disponer el apartamiento de este último en relación al legajo CUIJ N° 21-08478695-8”.

"De conformidad a lo establecido en el art. 12 ley 13.013 y Resolución FG N° 251/14, desígnese en su lugar a la Dra. María Eugenia Iribarren -Fiscal Regional interina de la 2da. Circunscripción Judicial.

Como ya se mencionó en párrafos anteriores, la instrucción de Jorge Baclini, concluye: “No obstante ello, la investigación penal preparatoria (IPP) registrada bajo el legajo antes señalado, prima facie, continuará a cargo de la fiscal Angela Capitanio, salvo que la Dra. Iribarren entienda conveniente su apartamiento, y la designación de otro órgano fiscal para continuar con la investigación”.

La resolución lleva la firma de "Dr. Jorge C. Baclini - Fiscal General".



CONCLUSION

En síntesis, el fiscal Diego Fernando Vigo sigue siendo el Fiscal Regional en toda la órbita de incumbencia de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela, siendo apartado solamente en la investigación surgida luego de las denuncias en la “Causa Podio”. En esta causa ya no reviste autoridad ante la fiscal Capitanio que investiga.

Quien seguirá investigando esta causa es la fiscal Angela Capitanio, a cargo de la sección Violencia de Género, Familiar y Sexual; bajo la dirección superior de la Dra. María Eugenia Iribarren, fiscal regional interina de la Fiscalía N° 2 Rosario.

Cabe aclarar que la permanencia o no en la investigación de esta causa de la Dra. Capitanio, depende exclusivamente de la Dra. María Eugenia Iribarren.



EL CASO

La historia que desemboca en estas denuncias y en un verdadero escándalo en el MPA se inició el pasado 19 de octubre, cuando la policía irrumpió en el domicilio del empresario rafaelino Carlos María Podio Barreiro, quien desde entonces se encuentra detenido en la ciudad de Santa Fe.

Según consta en la denuncia presentada por su hermana, María Victoria Podio Barreiro, con el patrocinio del abogado santafesino Néstor Oroño, en la noche de aquel 19 de octubre Carlos María Podio Barreiro se había presentado en la casa de su expareja, María Victoria Almeida, empleada del MPA, y mantuvieron un discusión porque esta mujer se negaba a entregarle al hijo que tienen entre ambos.

Poco después y por orden de la fiscal Angela Capitanio, la policía llegó al domicilio del ahora detenido y según la denuncia lo hizo “en el marco de un espectacular operativo en el que intervino gran cantidad de agentes con armas largas, numerosos vehículos. Le rompieron la puerta de hierro de ingreso a la vivienda” y se lo llevaron del lugar.

Horas después, la misma fiscal le imputó a Carlos María Podio Barreiro doce hechos de supuestas amenazas y coacciones, ocurridos entre los años 2018 y 2019, que nunca habían sido denunciados por María Victoria Almeida.

En la denuncia presentada ante Baclini, se plantea la duda de que dichas denuncias hayan sido “armadas” por la Fiscalía, por lo que se solicita la intervención de expertos para que determinen si se trata de relatos espontáneos o planificados.

El segundo capítulo es que durante la noche del 30 de octubre y madrugada del sábado 31 -11 días después de la detención de Carlos María Podio Barreiro-, la empleada del MPA, María Victoria Almeida, se presentó en la casa del fiscal regional Vigo.

Y según consta en la denuncia presentada ante Baclini, la misma hermana de Carlos María Podio Barreiro fue testigo de esta situación: “Al estar cerca del lugar visualizo a María Victoria Almeida, ex pareja de mi hermano Carlos María Podio Barreiro, estacionando el auto (HONDA FIT dominio HVC146 color plateado, propiedad de su tía). Me estaciono porque me llamó la atención la situación y la veo esconderse entre unas plantas con rejas de una propiedad a 30 metros de la casa del Dr. Diego Vigo”.

“¿Qué hace una señorita entrando a altas horas de la noche a la casa de su jefe? ¿Iban a adelantar trabajo? ¿Qué trabajo, si ella en teoría es ordenanza?”, se pregunta la denunciante Victoria Podio Barreiro ante Jorge Baclini.

Y hay más. Según consta en la denuncia, María Victoria Almeida figura como “empleada de Maestranza del MPA. Sin embargo, por razones que se desconocen, realiza actividades administrativas de recepción y clasificación de denuncias. Esto no es ocasional, sino desde hace mucho tiempo… Todo el que concurre al MPA de Rafaela sabe que la nombrada no trabaja como ordenanza, sino como una administrativa más, sin haber rendido o concursado según correspondía hacerlo”, concluye María Victoria Podio.