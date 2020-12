Perú: se descartan posibles variantes en la Constitución Internacionales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

LIMA, Perú 1 (AFP). - El presidente interino peruano, Francisco Sagasti, descartó llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa para modificar la Constitución, alegando que el actual Ejecutivo "de emergencia" carece de la "legitimidad y el tiempo necesario para hacerlo", después de que días atrás sugiriera la posibilidad de intentar una iniciativa en este sentido.

"No tenemos el mandato en este Gobierno de transición, de emergencia, para iniciar un proceso de cambio Constitucional. Soy muy consciente de que he sido designado por 97 congresistas. Eso no me da un mandato para empezar un gran debate, un proceso de cambio ni mucho menos", argumentó durante una entrevista desde el Palacio de Gobierno.

"Lo que podemos hacer en este tiempo es recoger información, sentar bases. Ya en este momento el Acuerdo Nacional está convocando a un grupo, nos parece excelente que ese sea el grupo que lo haga, pero no vamos a ir más allá. No tenemos legitimidad, ni tiempo para hacerlo", manifestó Sagasti.

Una reforma de la Constitución era parte de las peticiones que los miles de manifestantes que se congregaron en Lima y otras ciudades peruanas, exigían en los días posteriores a la destitución del ex presidente Martín Vizcarra por parte del Congreso y la designación del efímero Manuel Merino como nuevo mandatario, quien acabó renunciando dos días después de que se registraran dos muertes durante las protestas.

Algunos sectores políticos y sociales de Perú culpan a la Constitución de los vicios del actual sistema político del país, pues al ser unicameral, el Congreso, que estuvo durante los últimos 40 años muy fraccionado, aglutina en la práctica todo el poder.