Renault trabaja en un nuevo SUV que es más grande que Duster y motor de Clio Automotores 01 de diciembre de 2020 Redacción Por

Desde hace varios meses, el Grupo Renault se encuentra desarrollando un nuevo SUV que se posicionará un escalón por encima de Duster y ofrecerá espacio para siete pasajeros.

Igual que el clásico sport utility compacto, sus raíces pertenecerán a la firma rumana Dacia, pero es probable que en varios mercados se ofrezca con el logo de Renault en la parrilla, como actualmente también sucede con la familia compuesta por Sandero, Logan y Stepway.

Hasta acá nada nuevo, pero según reveló Motor 1, gracias a la publicación del sitio L'Argus, el inédito modelo se presentará a finales del año que viene y tendrá la motorización híbrida del nuevo Clio (1.6 de 140 CV).

Además, contará con la nueva plataforma CMF (la misma que la nueva familia Sandero-Stepway-Logan) en una versión extendida, con una distancia entre ejes más generosa y una longitud total de 4,5 metros aproximadamente.

El equipamiento estará integrado por un freno automático de emergencia, asistente en pendientes, freno eléctrico, alerta de punto ciego, entre otros componentes que poco a poco empiezan a llegar a toda la gama de modelos que integran el Grupo Renault.



NUEVOS RENAULT

PARA SUDAMÉRICA

En Brasil aparecieron las primeras patentes con diseño exclusivo para la nueva familia Sandero-Stepway-Logan en la región sudamericana, pero según trascendió, los tres modelos no serán iguales a los de origen rumano, ofrecidos bajo la firma Dacia, ya que en nuestro continente se buscará que este tridente sea lo más parecido posible a los Renault comercializados en Europa.

Es por eso que no sólo el diseño será distinto, sino también que las denominaciones podrán cambiar. Al parecer, Logan se llamaría Taliant y los otros dos modelos también podrían sufrir modificaciones.

Con nuevos nombres, más equipamiento y un estilo único, la idea sería comenzar a separar los vínculos rumanos (Dacia) y adoptar una identidad mucho más fuerte con los "100 por ciento Renault".

En esta tercera generación, los autos que se ofrecerán en nuestra región tendrán la nueva plataforma modular CMF, motorizaciones de baja cilindrada pero con un mejor nivel de potencia y presencia de mayor tecnología y seguridad.

Tras los registros en Brasil, las primeras proyecciones no tardaron en aparecer como las realizadas por KDesign, que nos dan una idea más clara de cómo podrían ser los diseños finales.



NUEVO RENAULT ZOE

APARECE EN BRASIL

Una de las principales apuestas para el año que viene en nuestra región será el nuevo Renault Zoe. Se trata del famoso modelo europeo con propulsión eléctrica que se ganó un lugar entre los autos ecológicos más populares del Viejo Continente.

El compacto del rombo fue renovado el año pasado y en Brasil apareció la primera unidad rediseñada realizando ensayos con una escasa cantidad de camuflajes. Quatro Rodas e Insideevs no dejaron pasar la oportunidad y publicaron algunas imágenes del modelo por las calles del país vecino.

En relación al Zoe en sí, las principales modificaciones se encuentran principalmente en la parrilla delantera, el logo de la marca (ahora más grande) y las nuevas ópticas LED. Por dentro, las grandes protagonistas son las dos pantallas: el instrumental de 10 pulgadas y la ubicada en la consola central de 9,3, compatible con Android Auto y Apple Car Play. Otra de las actualizaciones fue el selector de cambios.

Una de las modificaciones importantes es la autonomía, ya que las nuevas baterías hacen que el Zoe logre recorrer 390 kilómetros, mientras que el motor más potente entrega 136 CV.

Mientras el renovado hatchback será presentado dentro de poco tiempo en Brasil, en Argentina es una de las grandes apuestas para 2021 y se convertirá en el segundo modelo de Renault completamente eléctrico ofrecido en nuestro mercado.



EL NUEVO

RENAULT CLIO

Renault presentó en Europa el nuevo Clio con tecnología híbrida E-Tech, para seguir batallando en un segmento como el de los hatchbacks compactos, acompañado de nueva tecnología amigable con el medio ambiente.

Montado sobre la conocida plataforma modular CMF, adopta el nuevo tren motriz inspirado en la tecnología utilizada en los autos del equipo de Fórmula 1. Entre los datos positivos, se destaca la optimización de su uso y la recuperación de energía.

El Clio E-Tech Hybrid posee un impulsor 1.6 de generación inédita asociado a dos propulsores eléctricos, con una transmisión multimodo sin embrague. Con 140 CV, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 9,9 segundos. Además, el conductor tendrá la chance de contar con tres modos de manejo (MySense, Eco y Sport).

Otros dos detalles relevantes es la pantalla táctil Easy Link de 9,3" y el instrumental digital con display de 10". Con un buen estándar de seguridad, suma una mayor cantidad de ayudas a la conducción, tecnología y conectividad.



NUEVA RENAULT

DUSTER

Renault presentó en marzo la nueva generación de Duster en Brasil, aunque su lanzamiento en Argentina se llevará a cabo en 2021. De todos modos, el grupo francés ya comenzó con los ensayos de las primeras unidades rediseñadas.

Se trata del restyling de mitad de vida que tendrá el conocido SUV en Europa, donde es comercializado bajo la compañía rumana Dacia. Más allá de que en nuestro continente recién fue lanzado este año, del otro lado del Atlántico ya lleva bastante tiempo en el mercado y es por eso que el modelo se someterá a diferentes modificaciones.

Es importante recordar que durante el último tiempo también se dio a conocer la noticia de que la marca adelantará la tercera generación del sport utility para ponerla en sintonía con la nueva familia Sandero-Stepway-Logan, con un equipamiento más adecuado y la incorporación de la plataforma modular CMF.

Las imágenes reveladas por Motor.es son escasas ya que solamente se puede apreciar el sector posterior, donde se destaca el nuevo dibujo interno de las ópticas y una gran cantidad de camuflaje alrededor de la carrocería.

De todos modos, las actualizaciones estéticas serán leves y se centrarán en el sector delantero y trasero. Todavía no hay fecha exacta para su presentación, pero se sabe que se llevará a cabo el año que viene. (Fuente: Parabrisas - Perfil)