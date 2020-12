Con un show por streaming para gran parte de América y Europa Información General 01 de diciembre de 2020 Redacción Por RICARDO MONTANER CAUTIVÓ MILES DE CORAZONES

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El cantautor argentino- venezolano Ricardo Montaner volvió a los escenarios después de varios meses y mediante un show desde República Dominicana, mediante un streaming que incluyó a la Argentina, gran parte de América y hasta Europa, cautivó con sus éxitos a más de 500 mil espectadores.

La transmisión de este histórico concierto, que estuvo a cargo de Fenix Entertainment Group, se hizo el sábado desde el anfiteatro de Altos de Chavón en La Romana, República Dominicana, pero alcanzó a países como Chile, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Estados Unidos, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Bolivia, México, España, Francia e Italia.

Titulado "Las canciones que amo", el show -duró 2 horas y 20 minutos- le permitió volver a Montaner a los escenarios, luego de un receso obligado por la pandemia de coronavirus.

El concierto virtual no se privó de nada y allí el artista nacido hace 63 años en la localidad bonaerense de Valentín Alsina cantó tanto temas actuales como los históricos.

Las canciones románticas predominaron como es habitual y no faltaron "La cima del cielo", "Me va a extrañar", "Déjame llorar", "Tan enamorados", "Volver", "El poder de tu amor" "A dónde va el amor", "Yo puedo hacer", "Será", "Hoy tengo ganas de ti", "Solo con un beso", Bésame", "Resumiendo".

También hubo espacio para un dúo en el tema "Te adoraré, con la cantante argentina -oriunda de Pergamino- Nani Bargiano, quien con 17 años ya forma parte del team Montaner y fue quien cantó algunas canciones en el inicio mientras el público esperaba a su artista.

Con su esposa Marlene Rodríguez Miranda en el anfiteatro - había apenas 150 personas por protocolo ya que el lugar tiene capacidad para más de 5.000-, no faltaron tampoco los momentos de diversión y ritmo alegre con "Cachita" y "Vamos pa´la conga", en un show que arrancó con "La Chica del ascensor", que es de su autoría y que en Argentina también la cantaba el "Potro" Rodrigo Bueno.

Como ya es habitual, el cantante melódico hizo un espacio a "La gloria de Dios", -es evangelista desde hace tiempo- y lamentó no poder cantarlo junto a su hija Evaluna Montaner, quien está en Colombia grabando una serie.

La puesta en escena del recital provocó un gran impacto y los espectadores disfrutaron como si estuvieran sentados en las primeras filas del anfiteatro.

Era una apuesta arriesgada que abarcaba a varios países de dos continentes, pero el show fue impecable: el sonido estuvo a la altura de las circunstancias y la imagen, impecable.

Con su banda completa, Montaner volvió a los escenarios, luego de que el Covid-19 lo obligara a suspender en abril pasado 17 conciertos en Estados Unidos y 40 en América Latina, y provocó una revolución en el público que extrañaba sus canciones, justo cuando se acerca un nuevo álbum que preparó durante el aislamiento y cuyo primer single lo lanzaría el 23 de diciembre.