Ofrece dos canes en adopción Información General 01 de diciembre de 2020 Redacción Por La institución ofrece en adopción responsable a dos ejemplares que fueron rescatados por ella.

COPITO//Castrado, simpático, de 6 años. GINA// Para ella se busca una familia responsable.

En parte de prensa difundido ayer Acción Animal convoca a familias rafaelinas que deseen recibir en su hogar un nuevo amigo, adoptando a un can.

En esta oportunidad busca hogar para:



Copito en adopción responsable

Cualidades: Macho. Tamaño Alto. 6 años. Castrado. Muy simpático.

No salta por lo tanto no hay peligro para gente adulta o niños.

Convive con todos, gatos y perros .

Se adapta al estar adentro o afuera de casa.

Respeta su plato y come junto a los demás sin robar.

Castrado

No ladra todo el tiempo ni por cualquier cosa.

Tranquilo, juega si le invitas o sumas al juego del grupo, sino se echa.

Es un amor. Solo pide amor, comida y una familia que sepa valorarlo y cuidarlo.

Animate, adoptá y abrí tu corazón.

Pedimos:

Mucho pero mucho Amor y cariño.

Patio cerrado.

Vacunas, desparacitación y atención veterinaria.

Castración a los 6 meses (porque así evitamos enfermedades y q nazcan perros que no tendrán hogar).

Cuidado responsable; no dejarlo en la calle solo, sino siempre con correa y con una persona responsable.

Haremos Seguimiento.

Si deseas conocerlo o saber más de él, podés comunicarte al: 15 59 59 53



GINA

La Historia de Gina: Rescatamos de la zona rural de Roca una mamá y sus bebés. Ya pasaron mas de 45 días en que Gina amamantó y cuidó a sus hijos y todos fueron adoptados. Ofrecemos en adopción responsable a la gran madraza de esta historia Gina, que no sólo protegió y alimentó a sus bebés, sino además lo hizo con otra camada de cachorros cuya madre falleció.

Esta perrita de tamaño pequeño, algo tímida y con muchas ganas de conocer el cariño de un hogar, busca una familia responsable.

Desde Acción Animal queremos que esta hermosa historia tenga un final feliz. Gina es de tamaño mediano-chico.

Pedimos:

Mucho pero mucho Amor y cariño

Patio cerrado.

Vacunas, desparacitación y atención veterinaria.

Castración a los 6 meses (porque así evitamos enfermedades y que nazcan perros que no tendrán hogar).

Cuidado responsable; no dejarlo en la calle solo, sino siempre con correa y con una persona responsable.

Haremos Seguimiento.

Si querés conocerla: Tratar con Evangelina Vannay celular: 3492 51 81 80.