Continúan abiertas las inscripciones Sociales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por En el caso de las presenciales, el plazo vence el 11 de diciembre; en tanto que para las carreras a distancia las inscripciones están abiertas hasta febrero de 2021. Los trámites se realizarán de manera online a través de www.unl.edu.ar/ingreso

Continúan abiertas las inscripciones para todas las carreras de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El proceso es completamente virtual y se concreta ingresando a www.unl.edu.ar/ingreso.

En este sentido, cabe señalar que el período para inscribirse a las carreras presenciales se extenderá hasta el viernes 11 de diciembre. Para las carreras a distancia, en tanto, el plazo para inscribirse comenzó el 15 de noviembre y culminará el domingo 28 de febrero de 2021.



Carreras presenciales: procedimiento

En cuanto a las carreras presenciales, desde el lunes 2 de noviembre hasta el viernes 11 de diciembre se debe completar la ficha de datos personales y solicitar un turno para inscripción a la carrera elegida. Quienes ingresen los datos recibirán un correo electrónico de confirmación.

Luego se deberá cargar la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad actualizado, constancia de extravío o constancia de trámite.

b) Constancia de CUIL -www.anses.gob.ar-.

c) Título de estudios secundarios, que luego deberá estar legalizado por la UNL. En su defecto, es posible cargar el título de estudios secundarios sin legalizar o constancia de título en trámite; constancia de alumno regular; o constancia de finalización de estudios secundarios en la que se indique si se adeudan o no materias, y cuáles.

Hay tiempo de digitalizar la documentación hasta un día antes del turno asignado.

Las inscripciones se llevarán a cabo desde el 16 de noviembre al 11 de diciembre. Se solicita a las y los interesados que el día del turno seleccionado estén atentos al teléfono y al mail ya que si hay algún problema con la documentación, desde la UNL se comunicarán a través de alguno de esos medios. Una vez que se haya concretado la inscripción llegará al interesado/a un e-mail confirmando la inscripción.



Políticas de género y diversidad sexual

La Universidad Nacional del Litoral promueve el trato digno que merecen todas las personas, en este sentido, para el ingreso 2021 en la modalidad presencial, se realizaron modificaciones en la ficha de inscripción en el marco de las políticas de género y diversidad sexual que promueve la Universidad.

Cada ingresante, en su Sistema de Gestión del Estudiante, podrá inscribirse con el nombre que se corresponde con el de su identidad de género, como lo establece el Art. 12, segundo párrafo, Ley N° 26.743 de Identidad de Género. Además, en la ficha de inscripción, las personas que tengan una identidad de género distinta a la que figura en su DNI podrán reflejarla si así lo desean.



Carreras a distancia

Para estudiar a distancia, las inscripciones están habilitadas hasta el 28 de febrero de 2021. Para inscribirse es necesario ingresar al portal www.unlvirtual.edu.ar, elegir la carrera o curso de interés y seguir los pasos para realizar la inscripción online.

La oferta académica en esta dimensión de la UNL es de más de 40 carreras y cursos entre ciclos iniciales de carreras de grado, tecnicaturas, ciclos de licenciatura, cursos de formación profesional y cursos de capacitación. La duración de las propuestas, según el tipo, ronda entre los 2 y 3 años. El cursado es íntegramente virtual y asincrónico, y las gestiones académicas y administrativas se desarrollan on line por medio del Campus Virtual UNL. Vale destacar que los títulos que se otorgan son de nivel universitario, con validez en todo el territorio nacional.

Tanto la oferta académica de carreras y cursos de la modalidad a distancia, como los requisitos para anotarse y la documentación que es necesario presentar, también se informan en esta plataforma. Asimismo se puede acceder a la oferta completa de carreras y cursos, consultar filtrando la búsqueda por unidades académicas; y acceder al Manual del Estudiante, una herramienta que mejora la experiencia de navegación de estudiantes por los distintos ambientes de UNLVirtual.

Cabe señalar que los y las ingresantes a todas las propuestas cursan un curso introductorio a la modalidad virtual titulado Estudios Universitarios y Tecnologías.

Quienes son ingresantes al Ciclo Inicial de Abogacía deben realizar también Cursos de Articulación Disciplinar y General. En todos los casos el dictado es virtual y se cursarán al inicio del año académico. Son obligatorios, pero no eliminatorios.

Para estudiar en UNLVirtual las carreras se abonan por cada materia que se curse. Los aranceles y toda información sobre la propuesta se encuentra en el detalle de cada carrera.



Toda la propuesta académica

Los stands virtuales de las facultades, centros universitarios, institutos y escuelas de la UNL, toda la propuesta académica con más de 140 carreras presenciales y a distancia, los sistemas de becas, investigación, cultura, emprendedurismo, deportes y toda la vida universitaria continúan a disposición en www.unl.edu.ar/expocarreras. Lo mismo sucede con las 22 charlas que, producidas en el estudio de Litus TV en formato de programa televisivo y con resolución Full HD, pueden volver a verse entrando en la plataforma. Lo mismo sucede con las conversaciones que se desarrollaron en Instagram @expocarrerasunl con referentes de las unidades académicas de la UNL.

En esta web, además, hay diferentes maneras de acceder a la propuesta académica: cuenta con buscadores generales en los que se filtra la información en base a opciones -modalidades, unidad académica, nivel, categoría, palabras claves-; hay un buscador por unidades académicas, otro por ciudades en las que tiene presencia la Universidad y otro por área disciplinar. Además, hay un stand virtual de cada una de las facultades, institutos, escuelas y centros universitarios con información, fotos, videos y enlaces. Está alojada toda la información sobre el Ingreso 2021, becas, inscripciones y sobre todas las propuestas que tiene la UNL para sus estudiantes: residencias, centro de idiomas, experiencias internacionales, extensión, cultura, deporte, predio recreativo, emprendedurismo, investigación y salud.