Sensaciones y sentimientos

01 de diciembre de 2020

SIGA EL CORSO

“Esa colombina puso en sus ojeras / humo de la hoguera / de su corazón / Aquella marquesa de la risa loca / se pintó la boca / por besar a un clown”

“Siga el corso” nació culto mucho antes de la época de los grandes poetas letristas. Esa alusión a Colombina no es casual: Francisco García Jimenez conocía la existencia del origen del teatro, posiblemente por el 1500, mediante la italiana “Comedia del Arte” donde los personajes de personalidad fija jugaban a la improvisación sobre un argumento básico. Colombina es uno de ellos, como Arlequín, el Doctor y Polichinela, entre otros.

“Cruza del palco hasta el coche / la serpentina / nerviosa y fina / como un pintoresco broche / sobre la noche / del carnaval”

En 1926 la influencia del modernismo literario (Rubén Darío, Amado Nervo) seguía teniendo vigencia embelleciendo letras de tangos (El día que me quieras); bellas y descriptivas metáforas le dan a “Siga el corso” categoría de elaborada poesía.

“Decime quien sos vos / decime donde vas / alegre mascarita / que me gritas al pasar / ¿Qué haces? ¿Me conocés? / Adios… adiós… adiós…/ ¡Yo soy la misteriosa mujercita que buscás!”

En la plena alegría del carnaval, el misterio y el juego. La breve vida de la ilusión, que la hace perdurar toda la vida.

“Sacate el antifaz / te quiero conocer / Tus ojos por el corso / van buscando mi ansiedad”

Una metáfora de alta categoría enaltece el clima de poesía exquisitamente generada. Sin embargo, se desea que el juego llegue a su fin.

“¡Tu risa me hace mal! / mostrate como sos / detrás de tus desvíos / todo el año es carnaval “

Y a pesar de todo la idea de la continuidad de la vida intensa, representada por el siempre presente carnaval, vuelve al ruidoso presente.

“Con sonora burla / truena la corneta / de una pizpireta / dama de organdí / y entre grito y risa / linda maragata / jura que la mata / la pasión por mí”

Y el mundo sigue viviendo la idea de la alegría reinando.

“Bajo los chuscos carteles / pasan los fieles / del dios jocundo / y le va prendiendo al mundo / sus cascabeles el carnaval”.

“Siga el corso” tiene la poesía y la filosofía de la vida; un círculo de placer pasajero y una espera hasta el nuevo año que no se hace tan larga. Es un tango de contagiante música (Anselmo Aietta) que, como todo placer, necesita del elemento trágico para ganar raíces de verdad.

Gardel, pionero en cantarlo, tuvo ese destino de corte abrupto que alcanzó también a Julio Sosa, quien grabó, fiel a su estilo y eludiendo la tentación de imitar, varios de los tangos del Zorzal.

Los dos pasaron por el final absurdo de lamentados, lamentables, inesperados accidentes, todos resistidos por la rebeldía por la obligada memoria.

Se sabe que las grabadoras registran varios temas por los grandes intérpretes, los cuales quedan en lista de espera hasta que la venta del presente disco empiece a disminuir: pocos días después del accidente fatal, se lanzó la versión de Julio Sosa de “Siga el corso”, constituyéndose ésta la última registrada en vida y, por lo tanto, la grabación póstuma del Varón del Tango.

Lo que palpita genera semillas de nuevas vidas, nuevos cantos y, alguna vez también, desencantos con espacios abiertos, llenos de nombres queridos que fueron absorbiendo, a su pesar, la filosofía ingrata del carnaval y sus luces, de siempre recordado esplendor.