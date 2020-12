Inauguraron Base Operativa de control de tránsito en la Ruta 34 en San Vicente Locales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por En el lugar trabajarán de manera coordinada las agencias Nacional y Provincial de Seguridad Vial, la Policía de la Provincia, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y Gendarmería. Se reforzarán todo tipo de controles. "No es aceptable que en la Argentina mueran 15 personas por día en siniestros viales", afirmó el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

FOTO VIALIDAD NACIONAL CORTE DE CINTAS. "Elegimos este lugar porque este peaje que es clave por la cantidad de vehículos que circulan, de camiones que pasan por aquí y está muy cercano a Rafaela”, dijo Martínez Carignano.

Los gobiernos nacional y provincial establecieron este lunes una base operativa de control de tránsito en la Ruta Nacional N° 34, a la altura del peaje en la ciudad de San Vicente, el que está a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y que cuenta con la asistencia de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). Del acto de inauguración participaron el director Ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano, el presidente comunal, Gonzalo Aira y el senador departamental, Alcides Calvo y el subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Osvaldo Aymo, entre otros.

Martínez Carignano sostuvo que “la ruta 34 en los últimos años se ha hecho tristemente famosa por la cantidad de siniestros viales que reúne y la idea de esta base y de otras que vamos a abrir es traer seguridad vial, es poder hacer controles de alcoholemia, controles de velocidad, control respecto al uso del cinturón de seguridad, del uso de casco; poner al Estado nacional junto con el provincial, junto a las autoridades locales trabajando en conjunto, ya que es la única manera de obtener resultados“.

Acerca de porqué se eligió este lugar, dijo que “hubo varios motivos, principalmente logísticos, es decir, tenemos este peaje que es clave por la cantidad de vehículos que circulan, de camiones que pasan por aquí, muy cercano a Rafaela qué es un polo de atracción muy fuerte. Además la gente de corredores viales nos cede las instalaciones y es el primer lugar de la zona pero no va a ser el único, vamos a replicarlo”, señaló.

“Se está haciendo una obra muy importante con la autopista entre Rafaela y Angélica, el cruce con la 19. Paso a paso y coordinadamente, la Agencia de Seguridad Vial va a estar aquí, porque nos interesa y es muy necesario”, advirtió el director de la ANSV. Y agregó: “obviamente que preocupan los números de accidentes; este año 2020 va a ser recordado como un año atípico, va a ser el de menor cantidad de muertos en siniestros viales de las últimas décadas, pero tiene que ver con la pandemia y la disminución de la movilidad. La pregunta es, ahora que estamos moviéndonos casi con normalidad, ¿cómo queremos volver a las rutas, como antes o con más seguridad? Este tipo de acciones apuntan a lo segundo, no es razonable, no es aceptable que en la Argentina mueran 15 personas por día en siniestros viales: el Estado no puede ser espectador desde una Oficina sin que nada suceda. Tenemos que estar en las rutas que es donde ocurren los problemas”, finalizó Martinez Carignano.



“REFORZAR CONTROLES”

Por su parte el presidente comunal de San Vicente, Gonzalo Aira, dijo que “cuando se habla de una planificación concreta, siempre a los argentinos hay que controlarnos, porque cuando se habla de planificación, se habla de controles y porque somos todos hijos del rigor. Una traza tan importante como lo es la de la ruta 34, si uno la deja liberada sabemos lo que puede ocurrir. Esta base viene a sumar, a bajar la siniestralidad, a reforzar controles”.

“A uno lo pone contento cuando se llevan a cabo estas acciones y ojalá todo esto se vea reflejado y se observen rutas más seguras, con buena obra pública que es lo que hoy se está viendo”, manifestó Aira.



“GRAN SINTONÍA ENTRE

NACIÓN Y PROVINCIA”

El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, también participó de este acto y expresó su satisfacción por la evidente sintonía que se advierte en el trabajo y en las gestiones por parte de nación y provincia.

“Lo que la gente tiene que leer es que hay una gran sintonía entre nación y provincia, y que este trabajo conjunto aporta estos logros, no solamente el tema de una gran obra pública que está muy presente, donde se ve el gran avance de la autopista de la ruta 34”, manifestó el legislador. Y agregó: “No solamente es el tránsito sino cumplir con las reglas y saber que aquí habrá una base de la ANSV”.

Por su parte, Aymo manifestó que “esto viene a consolidar un trabajo que la Agencia Provincial está haciendo en la región, y ahora teniendo como contraparte nuestra a la Agencia Nacional, lo que nos llena de orgullo”. El funcionario mencionó “el grave problema que son los accidentes de tránsito, y no solamente la infraestructura lo tiene que acompañar, sino fundamentalmente la legislación, el control y la sanción”, y agregó que “la cuestión fundamental es trabajar en el control de la velocidad y el control de alcohol al volante: toda persona que circula por las rutas santafesinas, nacionales o provinciales, tiene que saber que en algún momento lo vamos a controlar, y eso me parece que es de suma importancia”.

Finalmente, el jefe de base operativa, Mariano Valls, agregó que “vamos a estar trabajando desde la Dirección de Fiscalización de la ANSV, lo haremos en diferentes días de la semana, de manera aleatoria, y haremos específicamente control de documentación, alcoholemia y, más adelante, pensamos sumar también controles de velocidad con radar”, tarea para la cual cuentan con 25 agentes, 12 móviles, radares, alcoholímetros, etc.

De la puesta en marcha de la base operativa participaron también el presidente del directorio de Corredores Viales S.A., Gonzalo Atanasof; el subsecretario de Comunas de la provincia, Carlos Kaufmann; la subsecretaria de Transporte, Juliana Armendariz, la directora provincial de la APSV, Antonella Cerutti; la directora de Control y Fiscalización de la ANSV, Silvina Rodríguez; y el delegado de Vialidad Nacional, Fabio Sánchez, entre otros.