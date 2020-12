La paridad quedó firme en la fórmula de gobernador y vice Locales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por La Legislatura aprobó la modificación propuesta por el gobernador Omar Perotti de incluir a la fórmula de gobernador/a y vice.

La Legislatura de Santa Fe aprobó, en la sesión de este jueves, la modificación que realizó el gobernador Omar Perotti, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y desde ayer la provincia tiene una Ley de Paridad que incluye a la fórmula de gobernador/a y vicegobernador/a, que había quedado fuera del proyecto aprobado anteriormente.

“Es un logro para el movimiento de mujeres de la provincia de Santa Fe que haya salido la Ley de Paridad y que se haya aprobado con este formato que incluye a la fórmula más importante”, sostuvo la subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad, María Florencia Marinaro.

“Las mujeres en los lugares de decisión son necesarias y vitales para activar los mecanismos institucionales que aportan a la igualdad y es un compromiso de gobernador Omar Perotti y de la secretaria de Estado de Igualdad Celia Arena que nuestra provincia sea cada día un poco más justa con las mujeres y diversidades sexuales”, agregó.

“Celebramos la decisión de los legisladores y las legisladoras de la provincia que estuvieron a la altura del momento histórico e institucional que estamos viviendo en Santa Fe, que pusieron por delante los derechos por encima de toda especulación política y aprobaron esta ley que, sin duda, es un hito en la historia del movimiento de mujeres santafesinas”, finalizó la funcionaria.



RECLAMAN PARIDAD

EN EL GABINETE

Diputados, diputadas y senadores de los distintos bloques que componen el Frente Progresista manifestaron su apoyo al veto del gobernador Perotti a la ley de Paridad que incluye a la formula de gobernador y vice, y redoblaron la apuesta: “Esperamos que la paridad llegue al gabinete”.

El senador Felipe Michlig (UCR) remarcó el trabajo conjunto de ambas cámaras en la confección de la ley pero manifestó que “el Ejecutivo ha violentado acuerdos legislativos que eran muy amplios en el tratamiento de esta ley, que fue un muy importante hacia adelante para buscar la igualdad que tienen que tener las mujeres en la participación para la toma de decisiones”.

Por su parte, la diputada Lionella Cattalini (PS) destacó el 2020 como “el año de la paridad”, recordó que hubo iniciativas previas para llegar a la ley “durante el gobierno de Miguel Lifschitz” y le pidió al gobernador Perotti “que empiece a ocupar los cargos de Ministerios con mujeres, el gobernador dijo que iba a hacer algunos cambios a final de este año y principio del año que viene. Ojalá, por qué no? Tenga una primera ministra de gobierno mujer”.

Silvana Di Stefano (UCR) destacó el diálogo, la perseverancia del movimiento de mujeres y especialmente “las mujeres de nuestro partido, la Mesa de Mujeres por la Paridad” y agregó: “lo más importante era que Santa Fe tenga una ley de Paridad”. En tanto Mónica Peralta (GEN) celebró la norma y cuestionó al gobierno por la falta de perspectiva de género en el presupuesto “es fundamental esta plataforma de derechos para las mujeres de la provincia. Hoy vamos a votar un presupuesto para el año que viene no tiene ninguna consistencia en cuanto a las perspectivas de género, un tema importante que no se tuvo en cuenta”.