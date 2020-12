La causa por espionaje "es un ajuste de cuentas", dijo Macri Nacionales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ex presidente Mauricio Macri calificó como "un ajuste de cuentas" por parte del kirchnerismo a la causa judicial en su contra por el supuesto espionaje ilegal durante su gestión.

Por otro lado, Macri se mostró confiado en que la Argentina va a "entrar en un proceso de 20 años de crecimiento", aunque alertó que será "con un gobierno capitalista y pro-empleo".

Además, criticó duro al gobierno de Alberto Fernández al afirmar que "los argentinos se dieron cuenta de que les prometieron asado gratis y llenar la heladera y que ahora en vez de llenarla ven que van a perderla".

El líder del PRO se pronunció así al participar de forma virtual del XIII Foro Atlántico de la Fundación Internacional para la Libertad, del que también formaron parte figuras internacionales como los presidentes Sebastián Piñera (Chile) e Iván Duque (Colombia), además del secretario general de la OEA, Luis Almagro.

Macri también volvió a alertar por la situación institucional que vive el país en medio de la pandemia, y afirmó que la vicepresidenta (Cristina Kirchner), con apoyo del presidente (Alberto Fernández), quiere cambiar la mayoría (en el Senado) para poner un fiscal militante", en referencia al procurador general.

Sobre la denuncia de espionaje ilegal, remarcó: "Es claramente un ajuste de cuentas, quieren equilibrar la situación procesal de la ex presidenta con la nuestra. Nosotros no espiamos a nadie".