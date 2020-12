Carla Vizzotti dijo que "la pandemia no pasó" Nacionales 01 de diciembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 1 (NA). - La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, resaltó que a pesar de la baja de casos diarios "la pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose".

"La pandemia no pasó y hay que seguir cuidándose y trabajando en identificar los casos sospechosos y aislar contactos para seguir sosteniendo el descenso", resaltó la funcionaria durante el informe de los lunes sobre la evolución de la pandemia, desde la Sala de Situación del Ministerio de Salud.

La funcionaria informó que se registró en la última semana un promedio de 7.706 casos diarios y recordó la incidencia de la enfermedad en las personas mayores: "el 80 por ciento de las personas fallecidas es mayor de 60 años".

Vizzotti llamó a que todas las personas mayores de 60 años o que presenten comorbilidades "intensifiquen los cuidados para evitar el riesgo de contagio".

Por otra parte, indicó que "la diabetes y la obesidad son dos factores de riesgo importantes".

"Cuando uno analiza las personas fallecidas encuentra que el 12% tenía hipertensión más diabetes; el 7,7% hipertensión más obesidad y el 6,4% diabetes más obesidad", indicó.

"Todos las personas somos susceptibles a enfermarnos, pero quienes no tenemos estos factores de riesgo quizás no tenemos complicaciones pero somos transmisores del virus y podemos enfermar a quienes sí los tienen y la posibilidad de impacto en su salud es alta", explicó. .

La mortalidad sobre el total de casos de coronavirus en el país se mantenía en un 2,7 por ciento, en tanto que la positividad sobre el total de 3.873.231 testeos por la enfermedad realizados, 17.338, era del 42,3 por ciento.