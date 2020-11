Explicaciones por el tibio homenaje Deportes 30 de noviembre de 2020 Redacción Por RUGBY

Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), justificó la decisión del seleccionado albiceleste, Los Pumas, de homenajear a Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles último, con un brazalete negro que usaron los jugadores en el partido que disputaron con los All Blacks, que antes del inicio del certamen ofrendaron una casaca de su equipo con el número 10 y el nombre del astro.

“Para nosotros, el mejor homenaje que se le puede hacer a Maradona es representar de la mejor manera la camiseta de la Argentina y tener el brazalete negro es un gesto reservado para homenajear a pocos”, sostuvo Rodríguez en respuesta a las críticas que cosechó el homenaje realizado por el equipo argentino al Diez.

Es que los integrantes del combinado nacional no diseñaron ninguna coreografía especial en el estadio McDonald Jones Stadium de Newcastle. Apenas la utilización del apuntado brazalete o crespón negro.

Todo lo contrario ocurrió con el representativo neozelandés, que concretó su tradicional ‘haka’, dedicado al astro del futbol mundial que falleció el miércoles último a los 60 años, luego de exhibir en el medio del campo de juego una camiseta de color negro con el número 10 y la inscripción Maradona en el dorso.

“Como Diego no hubo ni habrá otro. Lo admiro y lo respeto y lo siento mío como cada argentino y cada ciudadano del mundo que lo conoció. El más grande de todos los deportistas que haya existido”, describió Rodríguez en declaraciones al periódico ‘Olé’.

“Durante la semana hablamos con el staff (conducido por el técnico principal, Mario Ledesma) para hacer las cosas de la mejor manera, pero uno se encuentra con que su legado (el de Maradona) es tan grande que nada es suficiente”, justificó.

El presidente de la UAR agregó que –durante la semana- las declaraciones de Ledesma y del capitán Pablo Matera, entre otros, se refirieron a la “grandeza de (Diego) Maradona”. También, contó que los integrantes del plantel observaron un fragmento del documental ‘Héroes’ (que narra las vivencias del equipo argentino en el Mundial México ’86) para acercarse a la línea de pensamiento del astro del fútbol, que murió el miércoles último.

“Maradona fue el más generoso deportista con los seleccionados argentinos. Tuvo una relación cercana con Los Pumas y jamás será ignorado por la Unión Argentina de Rugby”, enfatizó Rodríguez.