La ilusión de Atlético se pone en marcha Deportes 30 de noviembre de 2020 Redacción Por La Crema visita este lunes, 17.10hs, al Deportivo Riestra en lo que será la vuelta a la actividad oficial tras el parate por la pandemia de coronavirus.

Atlético de Rafaela pondrá en marcha una nueva ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino en la tarde de este lunes, cuando a las 17.10hs visita al Deportivo Riestra, por la fecha 1 de la Zona B Campeonato.

El encuentro que se disputará en el estadio Guillermo Laza se podrá seguir en vivo y en directo a través de la señal web de TyC Sports Play.

Pasaron 261 días del último partido por los puntos (13 de marzo vs All Boys con triunfo por 3-2), pero todo lo hecho desde mediados de 2019 hasta dicho momento ya perdió valor, y lo que se jugará es un torneo nuevo, inédito, de transición. El cual tendrá como premio mayor dos ascensos a Primera, recordando que no habrá descensos.

La Crema realizó un regular torneo en esas 21 fechas jugadas, con altibajos y un cierre estupendo, que le permitió terminar sexto en su grupo, y hoy tener dos chances de pelear por el premio máximo por el cual competirán los 32 elencos.

Los dirigidos por Walter Otta no tendrán margen de error, eso está más que sabido, porque para soñar con una vuelta a Primera debe arrancar con el pie derecho esta fase del certamen que tendrá sólo ocho capítulos.

En lo futbolístico, Atlético tuvo una gran renovación y afrontará esta instancia con un plantel con muchos juveniles, algunos teniendo sus primeros pasos en el primer equipo, y en la categoría; aunque se reforzó con nombres importantes, lo que incrementa la ilusión de poder ser un equipo competitivo y pelear por cosas importantes.

El entrenador albiceleste no confirmó la alineación inicial y viajaron rumbo a Capital, 18 futbolistas. En la jornada de ayer trabajaron en el predio de San Lorenzo. Más allá de aquellos que figuran en el posible once titular también están: Nahuel Pezzini, Rodrigo Castro, Thiago Nuss, Guillermo Funes y Germán Lesman.

El debut de este lunes será ante un rival al cual ya enfrentó en noviembre del 2019, también de visitante, con derrota por 1 a 0.

La Crema de barrio Alberdi inicia su sueño de vuelta como visitante.



Las probables formaciones:

Deportivo Riestra: Matías Vega; Mauricio Soto, Yeison Mena Murillo, Daniel Silvani y Guillermo Pereira; Braian Sánchez; Matías Zaninovic, Jonatan Goitia y Walter Acuña; Gonzalo Bravo y Víctor Gómez. DT: Bruno Maffoni-Bruno Benítez.



Atlético de Rafaela: Guillermo Sara; Lucas Blondel, Stéfano Brundo o Gastón Tellechea, Fernando Piñero y Ángelo Martino; Ayrton Portillo, Emiliano Romero, Facundo Soloa y Matías Valdivia o Juan Cruz Esquivel; Enzo Copetti y Claudio Bieler. DT: Walter Otta.



Estadio: Guillermo Laza.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Asistentes: Nahuel Rasullo y Mariano Ascenzi.

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez.

Hora: 17.10 TV: TyC Sports Play.