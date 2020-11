“Estamos muy ilusionados, pensamos que vamos a dar pelea”, indicó Castro Deportes 30 de noviembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

En un puñado de partidos Atlético de Rafaela puede estar en Primera División, y si la cosa no le va tan bien en estas 8 fechas, hasta tendrá otra chance de pelear por volver a la máxima categoría. ¿Quién no se ilusiona?

“Estamos con muchas expectativas”, aseguró Ricardo Castro, presidente del fútbol de la Crema, y advirtió: “Pensamos que vamos a dar pelea, ya hablar de ascenso es una ilusión y a la vez una vara muy alta y sería irresponsable, pero estoy seguro que este plantel joven va a dar mucho de qué hablar”.

Con respecto al plantel que se conformó para afrontar este torneo de transición de la Primera Nacional, Castro señaló: “Veo como fortalezas una columna vertebral importante entre Sara, Piñero, Romero, Soloa y Bieler”. Y en relación a los regresos del ‘Melli’ y el ‘Taca’, indicó: “Estamos orgullosos de tenerlos con nosotros, a todos los que llegaron, sobre todo el caso de Sara y Bieler que volvieron, ambos, para tener gloria en Atlético de Rafaela. Ninguno vino a retirarse, todo lo contrario. En el caso del Melli porque es el club que no lo vio nacer, en el caso del Taca porque es el club que lo catapultó”.

Sobre lo futbolístico, ‘Cabo’ contó: “Veo un equipo rápido, ligero, de chicos con mucha proyección, y eso también puede ser una gran fortaleza, y como orgullo del club que van a jugar siete jugadores, más tres suplentes que pertenecen al club, también esa puede ser una de las debilidades, un plantel un poco demasiado joven para jugar lo que se juega, en 8 partidos se juega lo que se juega en un campeonato”.

Por último, Castro hizo referencia a lo importante que será dar el primer paso con un resultado favorable. “Ojala logremos un resultado positivo, eso debe ser con un punto como mínimo, estamos ilusionados como siempre. El cuerpo técnico también, nos tocó quizás la zona más difícil, un fixture difícil, empezando con Riestra y de visitante, pero cuando uno quiere lograr objetivos importantes tenés que ganarle a todos”.